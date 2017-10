Organizația Femeilor Liberale continuă și în 2013 proiectele în sprijinul familiei

Sâmbătă, 12 ianuarie 2013, au avut loc, la Palatul Parlamentului, Biroul Permanent Central și Delegația Permanentă a Organizației Femeilor Liberale. La ședințe au participat doamna Lucia Varga, președinte al OFL, Ministru al Apelor, Pădurilor și Pisciculturii, doamna Mariana Câmpeanu, vicepreședinte OFL, Ministru al Muncii și Protecției Sociale, și multe alte doamne liberale. Din partea Filialei OFL Constanța, la Delegația Permanentă a OFL a participat doamna prof.univ.dr. Doina Carp, președintele Organizației Județene Constanța a Femeilor Liberale.În aceste ședințe, liberalele au analizat situația politică, precum și rezultatele alegerilor parlamentare din decembrie 2012. S-a prezentat raportul de activitate pentru anul anterior, și, de asemenea, s-a propus, discutat și aprobat programul de activități pentru anul acesta.Lucia Varga, președinte OFL, a declarat: “Am reușit, noi, femeile liberale, prin muncă și seriozitate, să impunem Organizația Femeilor Liberale ca principala organizatie din România care are în centrul preocupărilor ei familia românească. Vom continua să promovăm măsuri active în sprijinul familiilor din România și să aducem în atenția guvernării USL problemele cu care se confruntă aceasta.”În anul 2012, OFL a continuat proiectele demarate în anul 2011, având ca obiective principale atragerea femeilor din România în politică și sprijinirea acestora pentru a fi reprezentate în administrația locală și centrală.Doamna Doina Carp a declarat faptul că și implicarea femeilor liberale în campaniile electorale din 2012 a contribuit la succesul electoral al USL, care a închis toate colegiile din județul Constanța. Dacă la alegerile locale ambele liste de consilieri ai PNL au debutat cu doamne, respectiv cu Ana Marcu pentru Consiliul Local al orașului Constanța și Doina Carp pentru Consiliul Județean, din păcate nu a existat niciun candidat din partea OJFL Constanța la alegerile generale, așadar nu avem niciun parlamentar din Organizația Femeilor Liberale Constanța.Principalele proiecte ale OFL au fost: Femeile liberale pot ajuta România - În cadrul acestui proiect, OFL a continuat pregătirea politică și organizatorică în vederea desfășurării precampaniilor și campaniilor electorale pentru alegerile locale și parlamentare care au avut loc în 2012. Proiectul a cuprins două etape: pregătirea candidatelor PNL pentru alegerile locale (femei candidat pentru funcția de primar, consilier județean, consilier local) după cum urmează: la Călărași 17-18 martie 2012 (pentru județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Argeș, București, Ilfov, Dolj, Gorj, Olt, Dâmbovița, Mehedinți, Timișoara, Arad, Vâlcea), la Galați 24-25 martie 2012 (pentru județele Neamț, Bacău, Iași, Vrancea, Vaslui, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea, Galați, Constanța) și la Sighetu Marmației 31 martie-1 aprilie 2012 (pentru județele: Botoșani, Suceava, Maramureș, Sălaj, Bistrița, Cluj, Satu Mare, Bihor, Alba, Mureș, Harghita, Covasna, Sibiu, Brașov, Hunedoara). Tot în cadrul acestui proiect s-a desfășurat Școala de vară a OFL de la Eforie Nord, 7-9 septembrie 2012. Obiectivele principale ale Școlii de vară au fost perfecționarea activității de comunicare cu electoratul și propunerea de politici publice care să ajute familiile din România.Grija pentru sănătatea familiilor din România, obiectiv asumat în urmă cu un an de OFL s-a concretizat în campania publică “PNL are grijă de sănătatea ta”. Acest program a fost inițiat de Organizația Femeilor Liberale în septembrie 2011, și s-a desfășurat pe plan național în aproape 40 de județe, în 2011 și 2012. Prin acest program s-a sondat starea de sănătate a populației, măsurându-se tensiunea și glicemia cetățenilor. Organizația Femeilor Liberale a derulat, în 2012, și strângerea de semnături pentru depunerea unui proiect de lege privind prevenția în sănătate, repectând principiul că este mai bine să previi decât să vindeci. O investiție în măsuri de prevenție și analiză care îți depistează bolile în fazele incipente sau nu lasă să se declanșeze diverse maladii reprezintă un câștig pentru economia unei țări prin anii de viață sănătoși câștigați și prin scăderea majoră a cheltuielilor pentru spitalizare și medicație. Ulterior, proiectul a fost asumat de conducerea centrală a PNL, și, una din cele mai mari reușite politice a OFL a fost faptul că pe 10 octombrie a fost depusă în Parlamentul României proiectul de lege privind prevenția în sănătate.Tot în 2012, OFL a organizat diverse dezbateri în vederea identificării problemelor familiilor din România și găsirea unor soluții la aceste probleme, precum și Alte activități care au întărit dialogul cu societatea civilă.Pentru anul în curs, Organizația Femeilor Liberale va continua activitățile politice care vizează promovarea femeilor și susținerea performanței profesionale a doamnelor liberale.