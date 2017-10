Organizaţia de Tineret a UNPR a plecat la PSD

Organizația de Tineret a UNPR a plecat la PSD

Organizația de tineret a UNPR a decis să se alăture Tineretului Social Democrat, unul dintre principalele motive fiind și acela că modul de lucru al UNPR este în momentul de față "anunțul la televizor", a anunțat, marți, președintele organizației de tineret a UNPR, Cezar Stancu."Astăzi, Tineretul Progresist pe care îl reprezint din funcția de președinte alege și decide să se alăture Tineretului Social Democrat și PSD. Este un moment delicat și de viitor în spectrul și în planul politic pe care un tânăr îl alege să-l urmeze în România", a precizat Stancu la o conferință de presă comună cu președintele TSD, Gabriel Petrea.Potrivit Agerpres, el a adăugat că îi "poartă un deosebit respect președintelui UNPR, lângă care a fost încă de la început, însă a observat că modul de lucru al UNPR, în momentul de față, este "anunțul la televizor"."Din păcate, și asta este o mare supărare a noastră, despre fuziunea cu PMP am aflat de la televizor. A fost o mare supărare, pentru că noi, în UNPR, am muncit foarte mult și am avut încredere în niște lideri care, din păcate, acum nu au mai fost în UNPR. S-au schimbat echipele și am dat aceeași încredere și noii echipe, însă am avut o mare supărare în momentul în care am văzut fuziunea cu PMP la televizor", a precizat Stancu.Potrivit acestuia, sunt câteva mii de tineri care și-au anunțat trecerea la TSD."Din start, organizația noastră, una dintre cele mai puternice organizații pe care o aveam este aici, la București, care însumează minimum 1.000 de membri — tineri, studenți și elevi — și organizațiile din țară, care ajung la peste 2.000-3.000 de tineri, o să ni se alăture", a spus Stancu, citat de Agerpres.