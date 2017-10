„Organizarea pe regiuni de dezvoltare n-are nicio legătură cu dezvoltarea pe criterii etnice”

Deputatul USL Mircea Dușa a declarat, ieri, la Târgu Mureș, că dreptul de a manifesta este garantat de Constituție, inclusiv pentru cei care doresc organizarea unui miting în favoarea autonomiei, în luna martie, la Târgu Mureș, și că organizarea pe regiuni de dezvoltare nu are nicio legătură cu dezvoltarea pe criterii etnice.„Este o declarație și un subiect care mie știți că îmi place, în sensul că libertatea la cuvânt și dreptul de a manifesta este garantat de Constituție. Dar nimeni nu poate manifesta împotriva Constituției și a articolului nr.1 din Constituție. Am afirmat de mai multe ori că regionalizarea privește regionalizarea economică și nu una pe criterii etnice, indiferent ce ar spune unii sau alții, către Miercurea Ciuc, Covasna sau Târgu Mureș. Conform Constituției, România este stat unitar, chiar dacă unii contestă noțiunea aceasta de stat unitar, iar organizarea pe regiuni de dezvoltare n-are nicio legătură cu dezvoltarea pe criterii etnice. De altfel, nici n-ar putea să existe o regiune numai pe cele trei județe (Mureș, Harghita, Covasna - n.r.), pentru că n-ar aduce niciun avantaj economic acelei regiuni”, a arătat Dușa.Deputatul USL a susținut că o regiune de dezvoltare trebuie să aibă în vedere mult mai multe criterii, pornind de la cele economice, socio-economice, de relief, geografice etc, dar nu un singur criteriu - cel etnic.În privința unui eventual miting pro autonomie la care să participe 10.000 de persoane, așa cum se vehiculează, Mircea Dușa a arătat că „niciun miting organizat prin cele trei județe nu a atins niciodată cifra pe care au anunțat-o organizatorii”.Dușa a răspuns astfel declarațiilor făcute, ieri, la Târgu Mureș, de liderul Partidului Civic Maghiar, Biro Zsolt, care a susținut că mitingul pentru autonomie din data de 10 martie, de la Târgu Mureș, ar fi un semnal de alarmă că maghiarii nu ar fi de acord ca reorganizarea administrativ-teritorială a României să se facă fără a exista o regiune cum ar fi Ținutul Secuiesc.