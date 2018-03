Organizarea congresului PSD, pe agenda Comitetului Executiv Naţional de astăzi

Organizarea congresului PSD, pe agenda Comitetului Executiv Național de astăzi

Detaliile privind organizarea Congresului extraordinar al PSD din data de 10 martie și ordinea de zi a acestuia se află pe ordinea de zi a reuniunii Comitetului Executiv Național care are loc, astăzi, la Palatul Parlamentului, informează Agerpres.Conducerea PSD urmează să stabilească astfel modul de organizare a Congresului, dar și dacă vor fi organizate sau nu alegeri și dacă se va schimba structura Biroului Permanent Național, după cum a precizat purtătorul de cuvânt al PSD, Adrian Dobre, la finalul celui mai recent Birou Permanent Național.De asemenea, se va discuta adoptarea unor rezoluții, precum și modificarea Statutului PSD. În acest sens, liderii de organizații vor depune în cadrul CEx propunerile de modificare a statutului, adoptate în birourile județene, acestea urmând a fi centralizate de o comisie specială condusă de secretarul general al PSD, Marian Neacșu. Astfel, un proiect final al noului Statut al PSD urmează să fie supus aprobării Congresului extraordinar din 10 martie.Cel mai probabil, Liviu Dragnea va fi reconfirmat în funcția de președinte al PSD. Cele mai multe organizații și-au exprimat în această perioadă sprijinul politic pentru șeful partidului și pentru actualul guvern. Între organizațiile care au adoptat rezoluții de susținere se află filialele PSD Alba, Caraș Severin, Maramureș, Brașov, Bistrița Năsăud, Botoșani, Buzău, Dolj, Hunedoara, Harghita, Suceava.v v vPreședintele Consiliului Național al PSD, Mihai Fifor, a declarat, vineri, la Bistrița că, în opinia sa, liderul PSD, Liviu Dragnea, nu are nevoie de o reconfirmare în această funcție, deoarece guvernarea este una foarte bună, iar partidul este foarte bine coordonat.„Nu știu dacă se va cere sau nu un vot de reconfirmare. Dacă mă întrebați pe mine, eu nu cred că președintele Dragnea are nevoie de vreo reconfirmare. Liviu Dragnea a fost ales în modul cel mai statutar cu putință, practic de către toți membrii PSD. Este un lucru evident faptul că, după ce am câștigat alegerile în maniera în care le-am câștigat, președintele Dragnea a arătat, dacă mai era nevoie, că PSD este foarte bine coordonat și foarte bine condus și face o guvernare foarte bună, ia măsuri cât se poate de bune și în Parlament și arată că, în continuare, suntem primii în opțiunile românilor”, a declarat Mihai Fifor.