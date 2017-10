Ordonanţa privind voucherele de vacanţă va fi modificată

Ordonanța privind voucherele de vacanță va fi modificată

Ştire online publicată Miercuri, 22 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Turismului, Mircea-Titus Dobre a declarat că intenționează să modifice ordonanța care vizează voucherele de vacanță, deoarece sunt „două probleme”: limitarea comisionului companiilor care emit voucherele și cel al agențiilor de turism.„Trebuie realizată o modificare legislativă la ordonanța care vizează voucherele de vacanță. Sunt două probleme: limitarea comisionului la 1% pentru cei care emit pe piață aceste tichete, dar și a celor de la agențiile de turism, care au o marjă undeva până la 20%, în general fiindcă la unele servicii le dau mai ieftin, la altele mai scump. Am avut întâlniri și ieri și la târg (n.r. la Târgul de Turism organizat săptămâna trecută la Romexpo), inclusiv cu două entități private, reprezentative la nivel național și le-am cerut să vină concret cu niște idei vis-a-vis de modificarea legislativă, fiindcă oricum suntem obligați să o facem. Pentru că trebuie să introducem aceste vouchere de vacanță în sistemul public din data de 1 iulie 2017”, a declarat Mircea-Titus Dobre, Ministrul Turismului.Agențiile de turism s-au plâns că le este plafonat comisionul la 10% atunci când vând pe bază de voucher un pachet de servicii la un hotel din România și că același pachet îl pot comercializa cu un comision mai mare dacă au contract direct cu hotelul respectiv și au depus garanții pentru contractarea unui număr mai mare de camere. Adică au prețuri diferite pentru același hotel, în funcție de modul în care turistul își achită sejurul.De asemenea, și companiile care emit voucherele nu sunt mulțumite de comisionul de 1%.Reamintim faptul că, valoarea voucherele de vacanță pentru bugetari va 1.450 de lei și că acestea vor fi acordate de la 1 iulie. În cazul companiilor private valoarea voucherelor rămâne la șase salarii minime pe economie.„Acordarea voucherelor de vacanță pentru bugetari apare și în programul de guvernare. Pe data de 1 iulie 2017 vor intra în vigoare aceste vouchere de vacanță. În primul rând am modificat în OUG, nu mai sunt abrogate până la 31 decembrie 2017, așa cum era inițial, ci până la 1 iulie. La ora actuală în lege sunt prevăzute șase vouchere de vacanță, în valoarea salariului minim pe economie. Adică șase înmulțit cu 1.450 de lei. Vom modifica acestă ordonanță și vom introduce un singur voucher, deoarece doar atât poate să suporte statul român. Vom modifica acestă valoare și vom discuta cu Ministerul de Finanțe să vedem care este procedura, dacă vom merge pe o variantă online sau pe o variantă standard, tipizată fiindcă există cinci companii care sunt acreditate să emită aceste vouchere de vacanță”, a precizat ministrul Turismului, cu ocazia deschiderii Târgului de Turism.Acesta a precizat că vocherele vor putea fi folosite în România timp de un an de zile calendaristic, atât pentru cazare, cât și pentru masă.Sejururile în România cumpărate anul trecut cu vouchere de vacanță au totalizat aproximativ 10 milioane de euro, o sumă de aproape patru ori mai mare față de 2015 și de șase ori mai mare față de 2014, a declarat Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.Pentru acest an, Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) estimează o creștere de 38 de ori a sumei, dacă vor fi acordate voucherele de vacanță în valoare de 1.450 de lei pentru fiecare bugetar.