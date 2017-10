Ordonanţa privind obligativitatea cauciucurilor de iarnă, adoptată de Senat

Ordonanța privind obligativitatea cauciucurilor de iarnă, adoptată de Senat

Miercuri, 27 Aprilie 2011

Senatul a adoptat, ieri, Ordonanța de Urgență prin care se impune obligativitatea echipării autoturismelor cu anvelope de iarnă în sezonul rece, sub pedeapsa reținerii talonului auto și a unei amenzi de până la 4.000 lei. Ordonanța adoptată de Senat prevede obligativitatea echipării autovehiculelor cu anvelope de iarnă, începând cu 1 noiembrie al fiecărui an, până la data de 1 martie. Textul de lege a fost adoptat cu 63 de voturi „pentru, 16 „împotrivă” și cinci abțineri și stabilește că neechiparea cu anvelope de iarnă, precum și cu lanțuri în cazul vehiculelor de transport marfă de peste 3,5 tone și a celor de transport persoane cu peste 9 locuri atrage reținerea talonului auto și o amendă între 2.500 și 4.000 lei. Proiectul de lege pentru adoptarea OUG 5/2011 urmează să fie dezbătut și de Camera Deputaților. Șoferii vor fi obligați ca, în perioada sezonului rece, începând cu luna noiembrie, să își echipeze mașinile cu anvelope de iarnă sau tip all season, în caz contrar urmând să fie sancționați cu amenzi cuprinse între 2.500 lei și 4.000 lei, anunța, la finele lunii ianuarie, ministrul Transporturilor, Anca Boagiu. Obligația a fost introdusă printr-o ordonanță aprobată de Guvern.