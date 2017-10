"Ordinul prefectului este o eroare. Vom face contestaţie"

1

Norocul prostului

Actualei primarite i se netezeste drumul spre al doilea mandat deoarece: va scapa de presiunile gastii Caratana&ciobanii care, in aceasta toamna, vor fi dusi in masa la Poarta Alba; apoi liderii contestatari dar si penali Muresan, Scupra, Enache, in diferite etape, se vor reintalni cu ciobalaii la Poarta Alba. In aceste conditii, cine o poate bate pe pupaza la primarie: NIMENI! Demirel si Caracostea sunt faliti si ar trada dar nu au pentru cine! Singura problema ar fi, culmea, directoarea scolii care, prin ceea ce face la scoala, a depasit-o in popularitate pe primarita. Dar mai mult ca sigur, directoarea nu va intra in niciun joc pentru ca sotul ei Petre, omul care o sustine puternic din umbra, e un tip foarte discret si extrem de inteligent caruia ii plac anonimatul si linistea desi are prietenii sincere cu sefi ai judetului si capi masoni de la Bucuresti. Important: desi este var primar cu primarita, Petre Petrica se pare ca nu este tocmai in relatii bune cu aceasta din moment ce lady Belu prefera sa isi faca concediile externe cu cei 2 oameni de incredere - Cobuz si makedonul Victor!