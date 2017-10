Ordinul de încetare a mandatului lui Mazăre, semnat de prefect

Prefectul județului Constanța, Ion Constantin, a semnat, vineri, ordinul de încetare a mandatului de primar înainte de termen al lui Radu Mazăre.„Având in vedere demisia domnului Radu-Ștefan Mazăre din funcția de primar al Municipiului Constanța, înregistrată la Primăria Municipiului Constanta sub nr.71396/22.05.2015, procesul-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Constanta din data de 02.06.2015 prin care se ia act de demisia primarului și referatul secretarului Municipiului Constanta, comunicat prin adresa nr.77665/04.06.2015 și înregistrat la Instituția Prefectului-Județul Constanta sub nr.8890/04.06.2015, prefectul județului Constanța, domnul Constantin Ion, a emis ordinul nr. 261/05.06.2015 prin care se constata încetarea de drept a mandatului primarului Municipiului Constanta, domnul Radu-Stefan Mazare, urmare a demisiei acestuia”, se spune într-un comunicat de presă transmis de reprezentanții Prefecturii Constanța.Ordinul a fost emis in conformitate cu prevederile art.15 alin. (2) lit.a coroborat cu art.16 alin (1) din Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali si in temeiul prevederilor art.26 alin.(1) din Legea nr.340/2004 privind Prefectul si Institutia Prefectului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.Compartimentul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ va comunica prezentul ordin domnului Radu-Stefan Mazare, Inspectoratului General al Politiei Romane, Consiliului Local al Municipiului Constanta, Secretarului Municipiului Constanta si Ministerului Afacerilor Interne.Prezentul ordin poate fi atacat in fata instantei de contencios administrativ in conditiile si in termenele Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.Reamintim că primarul Radu Mazăre aflat în arest preventiv într-un dosar acuzat de luare de mită, și-a dat demisia, la sfârșitul lunii mai, din funcția de edil al Municipiului Constanța. Demisia a fost înaintată Consiliului Local și Primăriei Municipiului Constanța și adusă la cunoștința prefectului județului Constanța, Ion Constantin.