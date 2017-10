Orban îl împinge pe Antonescu spre funcţia de premier

Orban îl împinge pe Antonescu spre funcția de premier

Deputatul PNL Ludovic Orban este de părere că liberalii ar trebui să fie cei care să conducă un viitor guvern USL și să impună politici pregnant de dreapta, iar Crin Anto-nescu ar trebui să-și asume o candidatură la poziția de premier, nu de șef al statului.„România are astăzi nevoie de o guvernare liberală, toți analiștii spun că măsurile de austeritate, de reducere a cheltuielilor publice nu sunt suficiente pentru ieșirea din criză, ci e nevoie de măsuri liberale, de stimulare economică, a investițiilor, consumului. PNL ar trebui să se bată pentru poziția de prim-ministru”, a susținut Orban, adăugând că speră ca liderul PNL Crin Antonescu să fie potențial candidat la funcția de premier, nu de președinte.El a subliniat și că, potrivit protocolului USL, partidul care nu dă prim-ministru, desemnează candidatul la președinție, sugerând că președintele PSD ar putea prelua această poziție.„Mai ales că în câteva sondaje optimiste am văzut că domnul Ponta a început să crească precum Făt Frumos”, a comentat liberalul.Pe de altă parte, fostul prim-vicepreședinte al PNL este de părere că discursul lui Crin Antonescu poartă mai puțin amprenta liberalismului pentru că, gândindu-se probabil la un scrutin de alegeri direct în care-l votează tot electoratul, încearcă să-și compatibilizeze și electoratul provenit de la PSD, care are serioase rezerve față de anumite măsuri liberale.