Orban, către femeile liberale reunite la Eforie Nord: "Câștigați încrederea cetățenilor!"

Președintele PNL, Ludovic Orban, consideră că alegerile europarlamentare din 2019 sunt cele mai importante de la intrarea României în UE, precizând că PNL trebuie să le câștige, pentru că vor da măsura în care electoratul se va îndrepta spre alte forțe politice în detrimentul PSD.„Primele alegeri sunt cele pentru Parlamentul European. Sunt cele mai importante alegeri pentru Parlamentul European care au fost vreodată în România de când a intrat țara noastră în UE. Vor da fotografia la zi a opțiunilor populației. Vor da măsura în care oamenii s-au săturat de PSD și își îndreaptă atenția spre alte opțiuni politice. Mobilizarea PNL pentru alegerile europarlamentare este fundamentală. Am încredere în capacitatea noastră de a bate PSD. Nu există niciun argument care să mă poată convinge că PNL nu are capacitatea de a câștiga. Sunt importante europarlamentarele pentru că preced alegerile prezidențiale. Am convingerea că președintele Iohannis va câștiga un nou mandat de președinte și noi trebuie să-i fim alături, să arătăm că avem o forță suplimentară forței domniei sale și încrederii de care se bucură și capacitatea de a convinge românii că o garanție a drumului corect al României este realegerea președintelui Iohannis. Suntem singura voce care este respectată, ascultată și care are capacitatea de a respecta deciziile care se iau la nivelul instituțiilor europene în favoarea Românei”, a spus Ludovic Orban, sâmbătă, la Școala de Vară a Organizației Femeilor Liberale desfășurată la Eforie Nord.El le-a cerut femeilor liberale să se implice în alegeri cu toată încrederea și energia, deși a precizat că nu le poate promite o anumită cotă a includerii acestora pe listele electorale.„Important este un sistem meritocratic de recunoaștere a participării la viața partidului, în activitățile partidului. Câștigați încrederea cetățenilor, fiți alături de colegii de partid în toată bătăliile electorale și vă veți câștiga în mod natural pozițiile la care aspirați”, a adăugat Ludovic Orban.