Oraşul Năvodari, declarat staţiune balneoclimaterică

Orașul Năvodari, declarat stațiune balneoclimaterică

Prin acest act normativ, care va fi publicat în Monitorul Oficial, a fost acordat statutul de stațiune balneară și balneoclimaterică pentru unele localități și areale care dispun de factori naturali de cură. Printre acestea se află și orașul Năvodari. „În primul rând, acest lucru vine ca o confirmare a Năvodariului din punct de vedere turistic.Este o confirmare din partea statului că am făcut progrese mari, că la Năvodaris-au făcut investiții foarte mari în turism. Statutul de stațiune balneoclimaterică va ajuta orașul nostru să se dezvolte și mai mult, mai ales că în perioada 2004-2020 statul român și forurile europene vor finanța și vor oferi fonduri importante pentru turismul balneoclimateric. Am reușit să ajungem în acest punct datorită muncii mele ca primar și a consilierilor locali, sprijinind și implementând proiecte, dar mai ales atrăgând foarte mulți investitori, dispuși să bage bani în turism”, a declarat primarul localității Năvodari, Nicolae Matei.El a mai spus că, în ultimii ani, cele mai mari investiții în turismul românesc s-au făcut la Năvodari. „Dintr-un Năvodari cenușiu, poluat și supraindustrializat am reușit, cu munca de echipă, să facem o stațiune de top, care a primit și recunoaștere oficială ca stațiune balneoclimaterică. Important este că avem multe alte solicitări pentru construcția de hoteluri și ansambluri rezidențiale în Năvodari, ceea ce ne oferă perspective de dezvoltare și în viitor. Investitorii au aflat că suntem serioși și că, nu numai că nu le punem bețe în roate, ci îi ajutăm cu avize, autorizații, cu tot ce putem pentru a-și realiza proiectele cât mai repede. Altă șansă, decât turismul, Năvodariul nu are. De aceea, trebuie să exploatăm la maximum această binecuvântare lăsată de la Dumnezeu - litoralul Mării Negre”, a mai spus edilul Nicolae Matei.Demersurile privind include-rea orașului Năvodari pe lista stațiunilor balneoclimaterice sunt mai vechi. În vară, ministrul Sănătății Eugen Nicolăescu declara că va înainta Hotărârea de Guvern, după ce se vor primi toate avizele necesare. „De aproximativ o jumătate de an Ministerul Sănătății în colaborare cu Ministerul Turismului lucrează la o reevaluare a activității balneoclimaterice din România. Am cerut Institutului din București să ne facă o reanalizare și drept urmare până acum am aprobat 20 de stațiuni și mai avem încă 10 printre care se află și Năvodari”, spunea, la timpul respectiv, ministrul Sănătații, Eugen Nicolăescu.