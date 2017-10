"Oraşul Năvodari avea, poate mai mult decât oricând, nevoie de primarul Matei"

3

Apocalipsa dupa matei

Nu am gresit.Am hotarat sa scriu "matei" cu litera mica pentru a nu-l confunda cu personajul sfant.matei al nostru este un bolsevic ordinar.Cum recunoasteti un bolsevic ? Ati invatat gresit.Un bolsevic nu se verifica cu hartia de turnesol.Hartia de turnesol nu se inroseste la bolsevici,cel mult se albastreste pentru ca bolsevicul se crede nobil. Bolsevicul este unic si nemuritor.Bolsevicul nu poate fi inlocuit de nimeni(vezi Stalin,Gheorgiu Dej,Ceausescu,Mazare,matei).Deci,verificati cu atentie Principul Unicitatii.Bolsevicul se crede misionar.El spune ca este trimisul lui Dumnezeu pe pamant(vezi textul de mai sus,matei_principiul divinitatii).Bolsevicul are impresia ca este un sfant(Mazare).Altii se picteaza in biserici alaturi de sfinti. Vointa populara este lege.Bolsevicul nu da socoteala la nimeni pentru ca asa vrea poporul ales de el(Principiul Justitiar).In discursul lui,bolsevicul aminteste de semnul Fiarei(Guantanamo de Romania).Dusmanul bolsevicului este Fiara.(Mein Kampf sau Lupta lui matei cu Fiara).Bolsevicul intra cu bocancii in istorie.Dezgroapa personaje istorice ca sa intre el in cavou.(vanghelie_Cimitirul Belu). Altii isi fac statui si isi ridica mausolee(Gheorghiu Dej).Unii schimba calendarul istoriei.De exemplu,anul 2015 (pe vechi) devine anul 3 dupa Ponta(pe nou).In ce an ne aflam noi acum ? Raspuns corect:Anul 3 Era Ponta(E.P.).Ponta masoara anii din ziua cand a venit el la putere si a cazut Fiara Basista.Si pentru ca toate semnele astea trebuiau sa poarte un nume,un singur nume,spuneti-le mai simpu,PARANOIA ROSIE.