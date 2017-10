Oraşul din judeţul Constanţa unde încălzirea e mai ieftină ca… apa

4

deci?sa zica cineva ca psd=pnl nu e aceeasi mizerie.raja,afacerea lui n.c-tinescu care detine monopolul in judet si nu numai.pret foarte mare = cu al apei din puturi,extrase cu pompe,tratare etc.la care se adauga plusuri,pierderile din retea,nejustificat.se stie ca aceste firme contribuie la finantarea partidelor.in c-voda retelele sunt depasite ,se fac numai carpeli,apa nu corespunde,desi e apa de dunare,vine prin cadere are acelasi pret cu apa de izvor care necesita costuri suplimentare,populatia consuma apa plata.caldura in oras trebuie sa fie moka,cne sa-si asume macar atat. mai e ceva:sa se constate ca soseaua de centura e mai rau ca pe camp,nu s-a pus macar un deget grosime de asfalt sau piatra iar piscinele,acele gropi cu pomi in ele,de la gara fluviala,baza sportive,pod,primarie care au costat enorm si sunt nefolositoare si nu functioneaza ,cat banet s-a cheltuit si cine a furat banii?