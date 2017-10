Oraşul Cernavodă se mândreşte cu noi cetăţeni de onoare. Cine sunt aceştia

Orașul Cernavodă se mândrește cu noi cetățeni de onoare. Cine sunt aceștia

Membrii Consiliului Local Cernavodă s-au întrunit, zilele trecute, în cadrul unei ședințe extraordinare, pentru a vota mai multe proiecte de hotărâre. Printre altele, aleșii locali au decis conferirea titlului de cetățean de onoare unor personalități reprezentative ale orașului, precum Dan Puric, Sorin Repanovici, Gelaledin Nezir și Marian Săvulescu.După cum se știe, artistul Dan Puric are strămoși din Cernavodă și este mereu alături de comunitatea de aici atunci când este solicitat la spectacole.Sorin Repanovici este membru al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare. Fiind originar din Cernavodă, el și-a dedicat ultimii 26 de ani programelor și activităților pentru tineret, mai ales pentru locuitorii din Cernavodă. Cel mai semnificativ proiect, menit să creeze oportunități noi pentru cei aflați la început de drum în viață, este „Academia Atlantykron”. An de an, vegheată de măreața cetate dacică a Capidavei, tabăra Atlantykron își depășește limitele prin activitățile derulate alături de specialiști NASA, autori români de science-fiction, specialiști în tehnologii de frontieră și oameni de știință din întreaga lume.Și generalul Gelaledin Nezir este originar din orașul Cernavodă. Actualmente, ocupă funcția de director al Direcției de Secretariat și Protocol, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.Comandorul Marian Săvulescu este și el originar din Cernavodă și ocupă funcția de șef al Serviciului de Instrucție din cadrul Statului Major al Forțelor Navale.v v vÎn altă ordine de idei, de-a lungul timpului, reprezentanții administrației publice din Cernavodă au mai conferit titlul de cetățean de onoare și altor personalități marcante, precum primarului orașului Saint Sebastian sur Loire din Franța, Joel Guerriau (2004), artistei Aneta Stan (2003), sportivului Stavru Teodorof, fostului prim-ministru Adrian Năstase (2002), fostului ministru delegat pentru cercetare din cadrul MEC Șerban Valeca (2002), fostului ministru al Industriei și Resurselor Dan Ioan Popescu (2002), fostului ministru al Finanțelor Mihai Nicolae Tănăsescu (2002), fostului președinte al Senatului Petre Roman (1997), directorului ge-neral CCCF Nicolae Constantinescu (2002), directorului unit. 1 CNE, Ionel Bucur(1997) și alții.