“Opţiunea mea este să mergem înainte cu Europa”

Traian Basescu:

“Opțiunea mea este să mergem înainte cu Europa”

Președintele Traian Băsescu a făcut apel la întreaga clasă politică să privească cu atenție la Tratatul european ce urmează a fi semnat pentru a decide dacă Romania trebuie sa meargă înainte cu Europa sau să adopte modelul Cehiei, de a refuza.„Opțiunea mea este să mergem înainte cu Europa, numai împreună putem face față procesului de globalizare. (…) Calific acest Consiliu european ca fiind unul decisiv pentru ce se va întâmpla în UE în următorii ani, pentru că arată voința liderilor politici de a redresa situația economică a UE, situație care ajunsese la stadiul la care opțiunile nu mai putea întârzia. În opinia mea, și așa s-a întârziat mult. Au fost state care individual și-au luat propriile măsuri pentru a preveni derapajul. Astăzi, măsurile de cheltuire responsabilă a banilor devin un comandament suprem al tuturor statelor UE. (…) Și România are de luat o decizie foarte grea ce poate contravine aspirațiilor sau iluziilor noastre de la intrarea în UE. (…) Iluzia traiului pe datorie s-a spulberat nu doar in Romania, ci in toată UE. Forma finală a Tratatului si o declarație care vizează crearea de locuri de muncă - Forma finală ne împinge pe toți cei care vom ratifica tratatul de a ne corecta obiceiul de a cheltui mai mult decât producem, a doua ne dă soluția de a crea locuri de muncă, nu împrumuturi. Nu sunt vești rele, ci informații care vorbesc despre responsabilitate”, a declarat, printre altele, șeful statului.