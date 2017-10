Oprescu afirmă că nu aşteaptă o propunere de a candida la prezidenţiale

Oprescu afirmă că nu așteaptă o propunere de a candida la prezidențiale

Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, a declarat că nu așteaptă o propunere de a candida la alegerile prezidențiale din 2014.„De la 40 de ani am învățat să spun nu, de la 40 de ani am văzut că de obicei nimeni nu îți aduce nimic, dacă poți să îți aduci tu singur, să îți mulțumești sufletul și mintea, atunci e perfect. Dacă nu, când simți că nu mai poți, mai bine te duci acasă, așa că eu nu aștept niciun fel de propunere, eu am de făcut ceea ce am de făcut și dacă într-o zi m-oi gândi și la chestiunea aceasta, am să vă spun vouă, dar rămâne absolut între noi", a răspuns Oprescu întrebat de jurnaliști ce ar face dacă Moș Crăciun i-ar aduce și o propunere fermă pentru o candidatură la prezidențiale.