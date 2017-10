Opoziţia va aduce reconstruirea PNL „fără oportunişti“

George Dragomir:

Opoziția va aduce reconstruirea PNL „fără oportuniști“

Dacă la nivel național există mai mulți lideri liberali nemulțumiți, care și-au manifestat dorința de a reorganiza filialele locale în urma rezultatelor slabe de la parlamentare, George Dragomir, președintele Organizației Județene PNL, nu vede nicio problemă la Constanța. „În Partidul Național Liberal, libertatea de exprimare este deplină. Au fost, într-adevăr, niște colegi din țară care și-au spus părerea. Este dreptul lor. Însă la nivel județean, noi nu avem nici o problemă. Mai mult, Congresul se va desfășura normal, potrivit calendarului, în februarie-martie. Același lucru se poate spune și despre alegerile locale din PNL. Ele respectă termenul de organizare”, a clarificat situația Dragomir. Congresul (Adunarea Generală a delegaților membrilor partidului) este forul suprem de conducere și decizie la nivel național al PNL. El se compune din delegații aleși de filialele teritoriale și membrii Consiliului Național. Congresul se întrunește o dată la patru ani, după alegerile parlamentare, sau ori de câte ori este nevoie. Vorbind despre rezultatele înregistrate la Constanța, Dragomir a recunoscut că ele au fost sub așteptările PNL. „Nu este rezultatul pe care noi ni l-am dorit. Se putea și mai mult”, a explicat el. „Nu s-a stins încă ecoul alegerilor și noi avem nevoie de o perioadă în care să analizăm lucrurile la rece. Rezultatele vor face subiectul unor analize serioase după formarea Guvernului, după limpezirea situației”, a mai spus liderul liberal. Opoziția terapeutică „Poate mai sunt unii care s-au obișnuit cu viața dulce de la guvernare. Dar opoziția va fi foarte sănătoasă pentru noi. Este un procedeu terapeutic care va oferi PNL prilejul de a reconstrui partidul, de a consolida filialele, fără existența oportuniștilor”, a mărturisit Dragomir. Referindu-se la opoziția pe care liberalii o vor face împreună cu UDMR, George Dragomir a precizat că „fiecare va face opoziție așa cum înțelege să facă opoziție”. „UDMR va face opoziția sa, PNL pe a sa. Dar nu ne deranjează prezența UDMR. Dimpotrivă, am avut o colaborare bună până acum”, a mai spus el. Dragomir susține că se poate face politică foarte bine și din opoziție. Potrivit lui, strategia de opoziție a PNL va consta în combaterea „a tot ceea ce va fi rău în viitoarea guvernare”. „Să faci opoziție înseamnă să arăți tot ceea ce este rău în modul de guvernare al celor aflați la putere, să vii cu proiecte pe care să le susții și să te lupți pentru concretizarea lor în ciuda tuturor piedicilor care s-ar putea ivi”, a argumentat președintele liberal. „Mai mult, le vom aduce aminte de fiecare dată de promisiunile făcute în campanie și vom reacționa atunci când nu se vor ține de cuvânt sau vor minți”, s-a arătat ferm Dragomir. În opinia sa, viitorul Guvern „va avea o viață scurtă. Va fi plin de frământări și dispute interminabile”. „Noul Guvern va fi format din două partide care se află la poli opuși. Ați văzut ce s-a întâmplat cu noi. Noi avem o experiență, am avut o alianță și ea nu a rezistat. Vă dați seama ce soartă va avea această alianță”, a încheiat Dragomir.