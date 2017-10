"Opoziţia trebuie să înceteze jocul politicianist"

"Opoziția trebuie să înceteze jocul politicianist"

Senatorul PSD Darius Vâlcov, ministrul Finanțelor Publice, consideră că "Opoziția trebuie să înceteze jocul politicianist prin care dorește contestarea bugetului la CCR"."Aștept ca fiecare reprezentant al opoziției să își reamintească faptul că am încheiat demult campania electorală și că este timpul muncii în echipă pentru România și mai puțin pentru răfuieli politice sterile ! Opoziția trebuie să înceteze jocul politicianist prin care dorește contestarea bugetului la CCR. Făcând asta, va trebui să își asume și să răspundă în cazul în care, de la 1 ianuarie, românii nu își vor primi pensiile mărite iar banii în plus acordați de guvern pentru Educație, Apărare, Justiție, Sănătate sau pentru românii de pretutindeni nu vor ajunge acolo", afirmă Vâlcov, într-un comunicat al PSD.Potrivit senatorului social-democrat, votul Parlamentului pentru bugetul României reprezintă "un vot de responsabilitate politică și de sprijin pentru cetățeni"."Am încredere în responsabilitatea întregii clase politice, așa cum a demonstrat-o astăzi, în Parlament. Am votat împreună un buget sănătos, care prevede creșterea sumelor alocate pentru investiții, cheltuielile destinate acestui domeniu, în 2015, însumând 44,76 mld de lei, cu 8,7 mld de lei mai mult decât în anul 2014, adică o creștere de 23,8%", mai precizează ministrul de Finanțe.