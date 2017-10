Opoziţia şi puterea nu au avut loc nici ieri la aceeaşi masă, la Cotroceni

Opoziția și puterea nu au avut loc nici ieri la aceeași masă, la Cotroceni

Reprezentanții PDL, UDMR, UNPR și cei ai minorităților naționale au participat ieri, la prânz, la consultările cu șeful statului, Traian Băsescu, la Cotroceni. Deși invitația președintelui era adresată tuturor reprezentanților partidelor politice, liderii PNL, PSD și PC au anunțat, rând pe rând, că refuză să participe la discuții, invocând diferite motive. Opoziția, absentă, dar substituită „Nu vă ascund că obiectivul meu în faza inițială a fost să încerc o armonizare a punctelor de vedere a partidelor din opoziție cu cele din arcul guvernamental. Din păcate nu a fost posibil, așa că voi substitui eu opoziția. Temele de discuție sunt legea pensiilor, legea educației, câteva lucruri legate de bugetul de stat, inclusiv elemente foarte importante discutate în Consiliul European”, a afirmat șeful statului, în debutul consultărilor, citat de HotNews. Reprezentanții partidelor politice prezenți la consultări au fost invitați, de asemenea, să propună și alte teme de discuții, șeful statului amintind că va fi abordată și „problema absorbției fondurilor europene, care devine critică”. Agenda consultărilor de ieri s-a mai referit la bugetul pe anul 2011, la Legea privind accelerarea soluționării proceselor, precum și la obiectivele asumate de România în urma adoptării Strategiei UE 2020, a precizat și Agerpres. 63 de ani, în unanimitate pentru vârsta de pensionare a femeilor La finalul consultărilor, toți cei prezenți au susținut reducerea vârstei de pensionare pentru femei de la 65 de ani, așa cum era menționat în Legea pensiilor întoarsă de președintele Traian Băsescu la Parlament, la 63 de ani. Tot la un numitor comun au ajuns participanții la dezbateri și în ce privește urgența adoptării actelor normative despre care s-a vorbit, respectiv Legea pensiilor, a educației, a salarizării unitare. La propunerea liderului PDL, premierul Emil Boc, privind asumarea răspunderii Guvernului pe legile educației și salarizării unitare, a răspuns favorabil și liderul UDMR Marko Bela. „Legea educației ar trebui adoptată cât mai repede, avem deja o întârziere de un an, pentru că anul școlar a început, iar reforma nu poate fi aplicată în cursul anului. E nevoie de adoptarea urgentă a acestei legi, în toamna acestui an. Suntem de acord cu angajarea răs-punderii Guvernului pe acest proiect de lege”, a declarat Marko Bela. Bugetul pe 2011, prioritate pentru minoritățile naționale În ceea ce privește problemele ridicate de Varujan Pambuccian, liderul minorităților naționale din Parlament, acestea au vizat în mod special bugetul pe anul 2011. Potrivit propriilor declarații, Pambuccian a prezentat și punctul de vedere al minorităților naționale în ceea ce privește legea salarizării. „Noi susținem o indexare progresivă care să fie făcută pe grila de salarizare în integralitatea ei și o compensare pentru anul viitor, acordată veniturilor sub 1.000 de lei - această a doua măsură strict pentru anul viitor. Aceste lucruri ar trebui făcute în cadrul anvelopei salariale și strict în grila de acum”, a afirmat Pambuccian. Tot reprezentantul minorităților naționale a făcut referire ieri, la finalul consultărilor, la crearea unui organism în subordinea premierului care să se ocupe de fondurile structurale, minoritățile completând această propunere cu ideea unui mecanism de împărțire aleatorie a dosarelor. În opinia lui Pambuccian, în prezent, zona fondurilor structurale este afectată de corupție. „E revoltător că ne împrumutăm, dar nu utilizăm niște fonduri la care avem dreptul. Corupția este cauza”, a afirmat Pambuccian. Opoziția a stat deoparte În ceea ce privește absența reprezentanților partidelor din opoziție de la consultări, aceștia au invocat diferite motive. În timp ce liberalii au văzut în aceste consultări un exercițiu de imagine al șefului statului, pesediștii nu au acceptat să stea la aceeași masă cu reprezentanții UNPR, ei solicitând șefului statului fie să contramandeze invitația adresată uniunii, fie să reprogrameze discuțiile cu opoziția.