„Opoziţia este interesată de un dialog intens cu domnul Ponta”

„Opoziția este interesată de un dialog intens cu domnul Ponta”

Opoziția este interesată de un dialog ”intens” cu Victor Ponta pe teme ”presante” ca ”prăbușirea” investițiilor”, gradul scăzut al absorbției fondurilor UE, ordonanța ”care reglementează problema de plagiat a unei singure persoane”, a scris, astăzi, pe blog, prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu.”Opoziția este foarte interesată de un dialog intens cu domnia sa pe mai multe teme, mult mai presante, cum ar fi: Pomenile electorale aruncate cu multă voioșie în campania electorală și prăbușirea investițiilor. Are premierul Ponta vreo vină? Se simte responsabil?; Gradul scăzut al absorbției fondurilor europene, mult sub cuantumul l-a care s-a angajat guvernul pe care îl conduce. Are premierul Ponta vreo vină? Se simte responsabil? (...) De ce în România, țară europeană, se dă o ordonanță de urgență pentru a reglementa problema de plagiat a unei singure persoane? Are premierul Ponta vreo vină? Se simte responsabil?”.Predoiu a mai scris că îi confirmă lui Ponta ”disponibilitatea Opoziției de a dialoga pentru găsirea celor mai bune soluții pentru binele public”, dar că nu se așteaptă ca șeful guvernului ”să aibă curajul de a răspunde întrebărilor adresate”.