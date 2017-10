Opoziţia cere demisia ministrului Ioana Petrescu

3

Broect de Tara

Ca tot omul,primesc salariul intr-un cont bancar.Pentru ca banii zabovesc cateva zile prin contul meu,banca imi ofera o dobanda.Cand citesc ce dobanda mi-a oferit banca, trebuie sa-mi pun ochelarii.Broect de Tara:Ioana de la Finante imi taxeaza dobanda.Ca sa citec cu cat m-a impozitat Ioana de la Finante,trebuie sa caut o lupa. Big Brother(Fiscul) sta cu ochii pe veniturile mele.Intr-un apartament cu trei camere,"coabitam" cinci nesimtiti cu salarii mari,doi miliardari si trei milionari.Pentru ca mediul de afaceri trebuie protejat,Sfinxul din primarie a majorat taxa pe pârțul de caine maidanez(taxa de habitat).Intr-o zi ma plimbam prin fata garii.Din zona garii (Wall Street-ul nostru) pana la strunga oilor din autogara(Harlem) se invart afaceri la greu:inele din alpaca,baterii,ceasuri,cutite,furculite,peste proaspat,telefoane,tigari,etc.Nimeni nu da socoteala,nimeni nu are casa de marcat."Mulțumesc țiganilor că au salvat România.Le dau voie să vândă pufuleți....”(Mazare,versetul 666).Am un nenorocit de Matiz.Pentru ca incurc lumea pe strada,doamna Ioana de la Finante a pus ochii pe bujia masinii mele. Este prea mica,trebuie impozitata.Bercea Mondialul invarte sute de mii de euro(poate milioane).Nu incape discutie,banii lui Bercea sunt bani castigati prin sudoarea fruntii. Nu-i frumos sa-l intrebi de unde are banii .Nici nu mi-a trecut prin cap.Pe Mazare nu-l intreb cum a castigat averea.Nici Ioana de la Finante nu are curaj sa intrebe daca Bercea si Mazare au platit impozit la Fisc pentru veniturile realizate de ei.Nu-i frumos.Broect de Tara:Fiscul are ochelarii aburiti.Averile alesilor cresc de la un mandat la altul.Nimeni nu-i intreaba cum le-a crescut averea si daca au platit impozitul aferent pe aceste venituri.Nu-i democratic.Romania se afla pe drumul cel bun.Noroc cu impozitul pe Matizul meu.Sfanta sustenabilitate :sa nu afectam mediul de afaceri subteran.