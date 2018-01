Opoziția cere anticipate. Dacian Cioloș a subscris ideii: "Coaliția PSD-ALDE a eșuat"

Liderii opoziției cer alegeri anticipate după demisia premierului Mihai Tudose și i-au sugerat președintelui Klaus Iohannis să nu accepte propunerea PSD. În acest context, fostul premier Dacian Cioloș a subscris ideii. El consideră că PSD și ALDE nu sunt în stare să își asume responsabil guvernarea și vor duce țara de râpă, precizând că este nevoie de o alternativă construită cu toți cei care au arătat îngrijorare pentru felul în care a fost condusă România în ultimul an.„Un an și unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliți în bătălii de partid, două guverne au fost decapitate de ambiții politice meschine. Nu cred că există precedent în România ca un partid cu o majoritate confortabilă în Parlament să-și decapiteze două guverne într-un an. Pe lângă populism și incompetență, guvernarea PSD-ALDE adaugă un ingredient periculos pentru țară: instabilitate politică.PSD și ALDE nu sunt în stare să își asume responsabil guvernarea, o responsabilitate care vine de la votul pe care l-au primit din partea oamenilor care au crezut în ei. Rezultatul nu poate fi decât unul singur: vor duce țara de râpă. Din punctul meu de vedere, coaliția PSD-ALDE a eșuat. România nu își poate permite încă un guvern creat din criza morală în care colcăie coaliția PSD-ALDE. Este nevoie de o alternativă. O alternativă care trebuie construită cu toți cei care au arătat îngrijorare pentru felul în care e condusă țara de un an încoace și care acum sunt așteptați să gândească soluții. Dacă vor fi alegeri anticipate ne asumăm să fim parte a acestei soluții”, a scris Dacian Cioloș pe Facebook.