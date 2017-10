ONG-urile îi cer lui Ponta şi Dragnea să pună în dezbatere publică proiectul descentralizării

ONG-urile îi cer lui Ponta și Dragnea să pună în dezbatere publică proiectul descentralizării

Un număr de 15 ONG-uri îi cer lui Ponta și Dragnea să retragă proiectul descentralizării de pe agenda guvernamentală și să-l pună în dezbatere publică, pe motiv că actuala formă a lui "este inacceptabilă" având în vedere posibile "consecințe grave" în segmente ca natura, patrimoniul sau sănătatea."Organizațiile semnatare consideră că actuala formă a proiectului de lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare este inacceptabilă având în vedere consecințele grave pe care acest act normativ le-ar putea provoca diverselor segmente ale societății: natură, patrimoniu, sănătate etc. De aceea, vă cerem retragerea proiectului de lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică de pe agenda guvernamentală și punerea acestuia în dezbatere publică în temeiul Art. 6 alin. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Reamintim că o solicitare în acest sens a fost deja înaintată în data de 5 noiembrie 2013", se arată într-o scrisoare deschisă adresată, joi, premierului Victor Ponta și vicepremierului Liviu Dragnea de 15 organizații ale societății civile.Potrivit Mediafax, în scrisoare sunt menționate patru "deficiențe referitoare la prezentul proiect de act normativ", prima dintre acestea fiind "favorizarea corupției din sectorul administrației publice prin plasarea în poziție de conflict de interese a autorităților județene (în speță, Consiliile județene vor avea în subordine instituții a căror menire era să controleze - sub diverse dimensiuni, patrimoniu, mediu etc. - activitatea Consiliilor județene)".