"Onestitatea şi integritatea promovate ca principii de PNL trebuie să stea la baza viitoarei societăţi româneşti"

Robert Boroianu:

"Onestitatea și integritatea promovate ca principii de PNL trebuie să stea la baza viitoarei societăți românești"

Ştire online publicată Miercuri, 07 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- Filiala Constanța a Partidului Național Liberal a venit în alegerile locale din această vară cu o echipă nouă, cu oameni tineri, curați și capabili. Acest lucru a resetat competiția electorală, punându-ne în contrapartidă cu același PSD măcinat de corupție. Constănțenii au apreciat sinceritatea cu care am venit în fața lor și ne-au acordat încredere, Partidul Național Liberal reușind să ia în județul Constanța cele mai multe voturi din toată istoria post-decembristă a partidului. În această ordine de idei, ne-am dat seama că responsabilitatea noastră este mult mai mare și că avem o datorie enormă față de cei care ne-au ales. Constănțenii au găsit în noi un partener credibil și serios și au votat o echipă liberală tânără și fără scheleți în dulap, motiv pentru care am hotărât să mergem mai departe pe acest drum al reîntoarcerii Constanței cu fața spre civilizație și normalitate. Candidatura mea este un pas firesc în scoaterea județului Constanța de sub bocancul politicienilor penali și al infractorilor de partid, este un imens salt în dorința PNL de a recâștiga demnitatea alegătorilor constănțeni.- Constănțenii pot avea, în primul rând, certitudinea că nu îi voi face de râs, ci îi voi reprezenta cu cinste. Acesta este de fapt și mesajul nostru: România condusă de oameni competenți și cinstiți. Îmi doresc ca după cei patru ani de mandat să vorbim despre normalitate, despre o societate în care fiecare să fie promovat pe merite și competențe, de spitale curate și moderne, de școli dotate și elevi motivați. Despre pensionari care să nu mai ducă grija zilei de mâine, despre salarii atractive și business-uri performante. Îmi doresc ca după cei patru ani de mandat fiecare cetățean să fie mândru de România și să aibă încredere cu adevărat în instituțiile statului. De asemenea, îmi doresc ca Parlamentul să discute și să voteze legi în interesul real al cetățenilor și nu ce corupți sau infractori să mai scoată din cătușele DNA. Iar guvernarea PNL - Dacian Cioloș se va lupta pentru aceste lucruri, acestea sunt angajamentele noastre. Este clar că avem de înfruntat un taifun al demagogiei și populismului PSD și ALDE, dar nu trebuie să uităm că, dincolo de minciunile și promisiunile lor, vorbim de infractori, de pușcăriași, de corupți și condamnați. Îi întreb pe români, vor să fie conduși de un infractor, condamnat la închisoare? Pentru că asta este în fond președintele PSD, Liviu Dragnea.-Nu cred că vorbim despre o carte a onestității și a integrității, cât despre un alt model de a face politică și de a conduce România. Principiul „au furat, dar ne-au dat și nouă doi lei în plus la pensie” nu mai poate funcționa. PSD și ALDE trebuie să înțeleagă, o dată pentru totdeauna, că nu se mai poate așa. Corupția ucide. Avem exemplul „Colectiv”. Românii au înțeles că minciuna, hoția, corupția și incompetența ne afectează viața de zi cu zi, ne duc la pieire sub o formă sau alta. Vorbim despre viitorul copiilor noștri și cum îl vedem noi. Vă doriți pentru copiii voștri o Românie a lui Dragnea, Ghiță sau Tăriceanu? Este foarte ușor să arunci cu promisiuni, să crești salarii și pensii, mai ales când știi foarte bine că nu ai de unde să iei banii ăia. Doar că lor nu le pasă. Indivizii ăștia au ca temă să ajungă din nou la banul public pentru a-și îndestula pușculițele. Eu cred că onestitatea și integritatea pe care le promovează Partidul Național Liberal ca principii trebuie să stea la baza viitoarei societăți românești. Altfel va fi rău de tot.- Vorbind despre proiecte, așa cum am militat și în Consiliul Județean, voi propune modificarea Constituției pentru ca apa să devină un bun de interes public, gratuit pentru toți românii. Un alt proiect esențial pentru echipa liberală de la Constanța, căci noi suntem o echipă și nu pionii de serviciu al unora sau altora, se referă la dezvoltarea Portului Constanța. Ne dorim modificarea legislației în domeniu, astfel încât Portul să-și atingă potențialul, devenind cea mai mare poartă maritimă a Europei spre Orient. La capitolul infrastructură rutieră, avem în plan racordarea României la rutele europene de transport rutier prin „autostrăzile UNIRII, Sibiu - Pitești, Comarnic - Brașov, Oltenia, Moldova, Constanța - Mangalia, Centura de Sud și Nord a Bucureștiului”. De asemenea, programul de guvernare al PNL prevede „transformarea Dunării în Autostrada Albastră prin regularizarea cursului de apă ca principală modalitate de atragere a traficului în tranzit din Europa Centrală spre Portul Constanța și invers”. În ceea ce privește domeniul Apărării, Aeroportul „Mihail Kogălniceanu” din Constanța își va întări și consolida rolul strategic alături de aeroporturile „Henri Coandă” - Otopeni și „Traian Vuia” - Timișoara. În ceea ce privește Sănătatea, ne dorim ca județul Constanța să se numere printre județele ce vor avea un spital regional.- Constănțenilor le transmit că orice schimbare în bine nu poate veni decât prin vot. Veniți duminică, 11 decembrie, la vot și alegeți rațional. Partidul Național Liberal este drumul sigur și sănătos spre o Românie performantă și curată. (P.E.)