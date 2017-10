Om bogat, om sărac, în varianta parlamentară. Ce averi au senatorii şi deputaţii de Constanţa

Om bogat, om sărac, în varianta parlamentară. Ce averi au senatorii și deputații de Constanța

Constănțenii sunt reprezentați în noul Parlament de 11 deputați - cinci de la PSD, doi de la PNL și câte unul de la USR, PMP, ALDE și UDMR, precum și cinci senatori - trei de la PSD, unul de la PNL și unul de la USR. Potrivit legii, aceștia sunt obligați ca, la început de mandat, să-și depună declarațiile de avere și astfel s-au conformat.Aflat la primul mandat, senatorul Tit Liviu Brăiloiu este unul dintre cei mai bogați parlamentari din actualul legislativ. El este cunoscut pentru afacerile în domeniul turismului, atât în România, cât și în Spania, iar averea lui este estimată la peste 30 de milioane de euro.Parlamentarul are o slăbiciune pentru ceasurile scumpe, motiv pentru care a strâns la colecție câteva piese importante, evaluate la 300.000 de euro. Totodată, mai are bijuterii și pietre prețioase de 80.000 de euro. Mai deține trei terenuri intravilane, două în Eforie Nord și unul în stațiunea Mamaia, patru apartamente, dintre care trei în Eforie Nord și unul în Constanța, precum și o casă.Cel mai longeviv senator constănțean, Nicolae Moga, de la PSD, are un teren intravilan în Mamaia Sat și un teren agricol în localitatea Adamclisi, o casă de locuit și una de vacanță în Mamaia Sat.Social-democratul Ștefan Mihu se află la primul mandat de senator. El deține două terenuri intravilane în Ovidiu, două apartamente în Constanța și o casă în orașul Ovidiu.Aflat la al doilea mandat de parlamentar, noul ministru al Turismului, Mircea Titus Dobre, de la PSD, a intrat în această legislatură cu un teren intravilan, un apartament și o casă în municipiul Constanța, precum și ceasuri achiziționate în perioada 2008-2012, estimate la 18.000 de euro.Deputatul social-democrat Iulian Iancu se află la al patrulea mandat de parlamentar. El deține șase terenuri intravilane în Mediaș, București, Sovata și Moeciu, o casă în Mediaș, un apartament în București și un autoturism Mercedes A 180. De asemenea, mai are bijuterii estimate la 7.000 de euro.Deputatul Radu Babuș, de la PSD, se află la al doilea mandat de parlamentar. El deține două terenuri intravilane în stațiunea Mamaia și comuna Crișan, din județul Tulcea, două terenuri agricole în comuna Cerchezu, din județul Constanța, un apartament în Constanța și un autoturism Mercedes E 280. În plus, mai are medalii și decorații a căror valoare se ridică la 4.000 de euro, bijuterii din aur estimate la 7.000 de euro, tablouri și icoane în valoare de 7.000 de euro și timbre estimate la 5.000 de euro.Deputatul George Vișan, de la PSD, deține un teren agricol în comuna Tuzla și două apartamente în Constanța.Social-democrata Cristina Dumitrache, aflată la al treilea mandat de deputat, declară că soțul său deține un teren în Petroșani, un apartament în Deva, spații comerciale în Petroșani, iar familia are la dispoziție un autoturism BMW X5. Ea mai deține tablouri în valoare de 102.000 de euro, icoane estimate la 70.000 de euro, bijuterii achiziționate în perioada 2000-2015 și estimate la 105.000 euro, mobilier în valoare de 50.000 de euro și ceasuri cu o valoare de 70.000 de euro.Constănțenii mai sunt reprezentanți în Parlament și de trei liberali, toți fiind la primul mandat.Senatorul Vergil Chițac deține un teren intravilan și o casă de locuit în Eforie Nord, dar are și un apartament în Constanța. Totodată, el este proprietarul unui automobil Hyundai.Liberalul Bogdan Huțucă are două terenuri intravilane în Eforie Nord, o casă de locuit în aceeași localitate, un apartament în București și două autoturisme de lux, iar colegul său, deputatul Robert Boroianu, deține două terenuri intravilan, două case de locuit și un autoturism.Președintele ALDE Constanța, deputatul Mircea Banias, aflat la al treilea mandat de parlamentar, are patru terenuri intravilane în Constanța, două apartamente și o casă de locuit, bijuterii și ceasuri în valoare de 10.000 de euro.Senatorul Nicoleta Ramona Dinu, de la USR, poate fi considerată cea mai săracă dintre parlamentarii constănțeni, deoarece singura sa avere materială sunt bijuteriile din aur în valoare de 5.000 de euro. În același timp, colegul său de partid, deputatul Stelian Cristian Ion, are doar un apartament de 67 mp.Ajuns în Parlament cu ajutorul constănțenilor, averea deputatului Robert Turcescu, de la PMP, cuprinde patru terenuri intravilane, două agricole, precum și locuri de parcare, patru apartamente și o casă de locuit.Istvan Janos Antal a câștigat mandatul de parlamentar la Constanța, prin redistribuire, pe listele UDMR. Potrivit declarației de avere, deține un teren agricol și o casă în Satu Mare.Pe de altă parte, pe lângă bunurile mobile sau imobile declarate, cei mai mulți dintre parlamentari au și conturi în lei, euro sau dolari, dar au și datorii constând în diverse credite la bănci.