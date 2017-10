Olguța Vasilescu: Știu că am trecut evaluarea

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, astăzi, că a trecut evaluarea făcută de PSD asupra activității miniștrilor în ce privește respectarea programului de guvernare.'Nu știu ce notă am, știu că am trecut evaluarea, de fapt nu am avut niciun fel de emoții pentru că noi am avut 74 de acte normative pe care le-am implementat și mai sunt 39 până la sfârșitul acestui an, dar nu am ieșit din termen", a spus Olguța Vasilescu la Palatul Parlamentului.