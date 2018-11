Olguța Vasilescu și Ilan Laufer, RESPINŞI DE IOHANNIS

Olguța Vasilescu și Ilan Laufer, RESPINȘI DE IOHANNIS







Olguța Vasilescu rămâne asfel fără portofoliu, în condițiile în care președintele a semnat decretul de revocare al acesteia de la Ministerul Muncii.



Vasilescu și Ilan Laufer au fost respinși pentru că președintele îi consideră „nepotriviți”.



Ceilalți șase miniștri vor depune jurământul la Cotroceni astăzi, la ora 15.30. Este vorba despre



Niculae Bădălău, la Ministerul Economiei, Marius Budăi (Ministerul Muncii), Constantin Bogdan Matei (Ministerul Tineretului și Sportului), Daniel Breaz (Ministerul Culturii), Alexandru Petrescu (Ministerul Comunicațiilor), Gabriel Leș (Ministerul Apărării).







Principalele declarații ale președintelui:







Am primit o propunere de remaniere a Guvernului. Este, după părerea mea, o soluție slabă. Soluția corectă pentru România ar fi fost și este înlocuirea unui Guvern care a creat multe probleme României.



Sunt de acord să se facă o remanaiere, însă trebuie să țin cont de câtva lucruri. În primul rând e nevoie să ne amintim că ne aflăm în fața unei provocări grele. Președinția UE poate să ducă la un succes al României doar în măsura în care ministerele își fac treaba și abordarea României e una coerentă.



E nevoie de miniștri care performează foarte bine. Al doilea lucru e că mai avem foarte puțin timp. Deja au început vizitele pe care le primim din partea instituțiilor europene pentru a ne ajuta și pentru a verifica dacă suntem pregătiți. Trebuie să acționăm repede.



Am emis decretul de remaniere, ținând cont de propunerile formulate.



Se revocă din funcția de membri ai Guvernului miniștrii Vasilescu, Andrușcă, Ivașcu, Cojocaru și Bran. Se ia act de demisia lui Mihai Fifor.



Se numesc miniștrii Leș, Budăi, Bădălău, Breaz, Petrescu, Matei. Celelalte două propuneri le consider nepotrivite. (Olguța Vasilescu la Transporturi și Ilan Laufer la Dezvoltare Regională).