Olguța Vasilescu, replică pentru Iohannis, după al treilea refuz pentru ministere

Lia Olguța Vasilescu, respinsă din nou de președintele Klaus Iohannis pentru portofoliul de la Dezvoltare, a precizat că existența cazierului judiciar în cazul său a fost certificată prin semnătura premierului, precizând că vineri, la 14.00, va merge alături de Mircea Drăghici la notar."Am fost în trei guverne și de trei ori am avut decret semnat de președintele Klaus Iohannis. Nu știu de ce plătim atâtea servicii pe care le are domnul președinte în subordine, bănuiesc că ar fi aflat. Eu i-am transmis cartea de identitate. Sunt cetățean român, cu domiciliul în Craiova și de asemenea am scos și certificatul de cazier judiciar pe care l-am transmis Guvernului încă de acum o săptămână, nu s-a pus la dosarul transmis președintelui Klaus Iohannis, dar s-a certificat prin semnătura premierului că acesta există, se pare că nu o crede pe doamna prim-ministru că există", a declarat Lia Olguța Vasilescu, la un post TV, notează mediafax.ro.Fostul ministru al Muncii a anunțat că vineri se va prezenta la notar.Remintim că președintele Klaus Iohannis i-a transmis, joi, premierului Viorica Dăncilă o scrisoare în care explică de ce a refuzat numirile, precizând că documentația care însoțește propunerile de numire a Olguței Vasilescu și Mircea Drăghici la Dezvoltare și Transporturi este incompletă. Șeful statului susține că documentația e incompletă, certificatul de cazier judiciar fiind singurul document care atestă situația judiciară a unei persoane, scrie realitatea.net