Olguţa Vasilescu: Mă aştept ca preşedintele să întoarcă legea salarizării

Olguța Vasilescu: Mă aștept ca președintele să întoarcă legea salarizării

Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, spune că se așteaptă ca Legea salarizării unitare să fie întoarsă în Parlament de președintele Klaus Iohannis, aceasta afirmând că se bazează pe "intuiție"."Mi-aș dori ca, la sfârșitul lunii mai, legea să fie deja adoptată de Parlamentul României și undeva în luna iunie, dacă o întoarce înapoi președintele Klaus Iohannis, să avem timp să o mai reluăm o dată prin procedură parlamentară. Da, mă aștept să o întoarcă, am văzut ce ne-a făcut la buget, am văzut ce ne-a făcut cu toate legile importante. Deci, chiar mă aștept. Nu am auzit de nicio îngrijorare, e o intuiție", a declarat ministrul Muncii.Olguța Vasilescu a arătat că legea va fi depusă la Parlament săptămâna viitoare."Nu pot să vorbesc de procedură de urgență, pentru că e o lege care trebuie dezbătută. Eu sunt absolut convinsă că vor mai fi amendamente pe care trebuie să le acceptăm, pentru că este o lege care vine după un haos totalmente. Am avut situații în care discutam cu liderii de sindicat, pe care i-am chemat să vină cu ce știu ei că există în plată la ora actuală, și am luat și de la ministere aceleași grile și nu coincideau. Este foarte clar că vor mai fi modificări de făcut, dar eu sper că foarte puține. Pe principii oricum nu vom accepta niciun fel de modificări, doar pe amendamente, nu de substanță, ci de fond", a explicat ministrul Olguța Vasilescu.