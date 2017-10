Olguța Vasilescu: "Legea salarizării se va aplica de la 1 iulie"

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, astăzi, că proiectul de lege privind salarizarea unitară este în linie dreaptă iar legea se va aplica obligatoriu de la 1 iulie."Legea este în linie dreaptă, iar orizontul de timp este, cum scrie în programul de guvernare, că de la data de 1 iulie ea să se aplice. Se va aplica obligatoriu de la data de 1 iulie. Legea este bună, vor mai fi făcute probabil suficiente amendamente în Parlament și suntem deschiși. Am apucat să mă uit pe amendamentele care au sosit până acum pe adresa pe care am dat-o, a Ministerului Muncii, în majoritatea dintre cazuri nu s-a citit legea pentru că altfel nu aveau cum să facă asemenea greșeli sau să pună astfel de întrebări. Pur și simplu, ei își includ vechimea în salariul de bază, cum era până acum, dar această lege are vechimea în afara salariului de bază, după care se adună și la ele se aplică sporurile", a spus ministrul la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.Ea a adăugat că urmează să studieze toate amendamentele care au venit pentru acest proiect și să mai aibă întâlniri cu câțiva dintre liderii de sindicat.