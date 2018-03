Olguţa Vasilescu: Al 13-lea salariu se va lua în calcul la pensie

1

O mare abureala

Pentru a putea fi puse in practica toate aceste promisiuni de care ne-am saturat (suntem intoxicati)trebuiesc intocmite de catre intreprinderile unde au lucrat subiectii alte fise de salarizare pentru cca 5milioane de pensionari ,si pe baza acestora recalcularile.Pai cine si cand poate face asa ceva ?Astia care au primit voturile noastre sunt de o prostie rara,prosti prosti.Pacat de ei ,dar si altii tot asa.Oamenii destepti au plecat afara ,ori nu se baga in cocina ,si nu are cine sa ne conduca ,toti sunt la fel.