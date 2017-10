Octavian Popa a fost reales preşedinte al PNL Tulcea

Octavian Popa a fost reales președinte al PNL Tulcea

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Deputatul Octavian Popa a fost, duminică, reales în funcția de președinte al organizației județene a PNL Tulcea, obiectivele stabilite pentru următorul mandat vizând obținerea unui scor electoral de 28% la alegerile europarlamentare, cât și câștigarea președinției României, alături de partenerii din USL, informează Agerpres."Cred că următorul meu mandat va fi unul scurt, dar greu, iar pentru acesta am stabilit deja două obiective. Primul are în vedere obținerea a 28% din sufragiile valabil exprimate la alegerile europarlamentare în care ne vom prezenta singuri și nu în alianță cu un alt partid. Al doilea obiectiv este câștigarea, alături de partenerii din USL, a președinției României de către candidatul Crin Antonescu", a declarat, duminică, parlamentarul tulcean Octavian Popa.Potrivit acestuia, mandatul său va fi de aproape doi ani, în condițiile în care liderul PNL, Crin Antonescu, va câștiga președinția României, iar în partid vor avea loc reorganizări."Cred că primul obiectiv, obținerea a 28% din sufragiile valabil exprimate la alegerile europarlamentare, va fi mai dificil de îndeplinit, dar cred că avem datoria față de România să întărim grupul liberal din Parlamentul European, fiindcă sunt convins că doar soluțiile liberale sunt viabile pentru ieșirea României din criza economică", a menționat deputatul PNL.La Conferința Teritorială a PNL, Octavian Popa a prezentat raportul de activitate și a amintit că dacă la începutul anului trecut, filiala tulceană a PNL număra un deputat, 9 primari, 7 viceprimari, un consilier municipal și 111 consilieri locali, în momentul de față PNL are 2 parlamentari, 1 vicepreședinte al Consiliului Județean, 4 consilieri județeni, 4 consilieri municipali, 12 primari, 12 viceprimari și 92 de consilieri locali.'Este un progres care se datorează nu mie personal, ci fiecăruia dintre dumneavoastră', s-a adresat deputatul Octavian Popa participanților la eveniment.Parlamentarul tulcean a fost ales cu 236 de voturi, contracandidații săi, consilierul local Mihai Anatoli și Cornel Pampu, primind 22, respectiv 7 voturi.Octavian Popa conduce organizația județeană a PNL Tulcea din anul 2001 și este la al doilea mandat de parlamentar. De-a lungul timpului, a fost consilier local, consilier județean, viceprimar al orașului Tulcea și comisar general al Gărzii Naționale de Mediu.