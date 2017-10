"Obiectivul PSD este să avem mai mulţi români în clasa de mijloc"

Tit Liviu Brăiloiu, candidat PSD pentru Senat:

"Obiectivul PSD este să avem mai mulți români în clasa de mijloc"

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- Cred în nevoia unui program comun, a unui program puternic, așa cum este programul de guvernare al Partidului Social Democrat. Noi spunem fiecărui român: crezi că viitorul tău este aici, acasă. Obiectivul PSD este să avem mai mulți români în clasa de mijloc. Fiecare cetățean și fiecare familie care muncește din greu trebuie să aibă șansa de a face parte din clasa mijlocie, adică să aibă o slujbă bine plătită, acces la o educație de top, servicii medicale de calitate și banii pentru a își permite o vacanță pe an, în familie. PSD vrea să readucă România pe creștere și să ridice nivelul de trai al românilor pentru a face parte din clasa mijlocie. Acesta este singurul mod prin care România poate fi mai puternică, în regiune și în Uniunea Europeană.- Din păcate, ultimul an a fost unul pierdut din perspectiva ridicării nivelului de trai al românilor. Guvernul Zero, incompetent și lipsit de experiență, a fost un eșec: Zero fonduri europene atrase, recolte pierdute pentru că fermierii au primit subvențiile cu opt luni întârziere, iar prețul medicamentelor a rămas ridicat pentru ca marile companii farmaceutice să beneficieze de asta. În loc să ducă creșterea economică în buzunarele românilor, guvernul Cioloș a dus-o în buzunarele marilor companii străine, care au primit ajutor de la stat și contracte. Cu toate acestea, multe dintre aceste companii continuă să își plătească angajații cu salariul minim. Un nou guvern de tehnocrați după alegeri ar însemna patru ani pierduți pentru România.- Țara nostră are o șansă mare să devină un membru prosper al Uniunii Europene, o țară în care fiecare familie să trăiască „visul european” aici, acasă. Avem un potențial uriaș de a dezvolta economia în zona de IT, în agricultură, în industria manufacturieră, în industria auto sau alimentară. Cu toate acestea, pentru mulți români această perspectivă este încă îndepărtată. Sunt regiuni în care sărăcia sau accesul nemulțumitor la educație și sănătate fac ca viața românilor să fie o luptă. Prea mulți români încă trăiesc de pe o zi pe alta, pentru că nu le ajunge salariul. Românii merită mai mult, iar eu cred în România! (P.E.)