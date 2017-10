„Obiectivul nostru este câştigarea Primăriei şi a Consiliului Judeţean Constanţa“

Bilanț la PDL Constanța

„Obiectivul nostru este câștigarea Primăriei și a Consiliului Județean Constanța“

Președintele PDL Constanța, Christian Gigi Chiru, a organizat, ieri, un briefing de sfârșit de an. Întâlnirea a avut loc la noul sediu al partidului de pe strada Ion Lahovari, din centrul orașului. Alături de el, s-au aflat toți parlamentarii constănțeni de la PDL, cu excepția senatorului Mircea Banias. Încă de la început, Christian Gigi Chiru a ținut să sublinieze că, la nouă luni de la alegerea sa în fruntea organizației constănțene, se poate declara mulțumit de cum au decurs lucrurile în filiala de la malul mării. „Sunt mulțumit de cum au decurs lucrurile în 2011 și plec la drum cu încredere, cu speranță, că anul 2012 va fi mult mai bun. Sunt încrezător că, anul viitor, PDL va putea să câștige atât Primăria, cât și Consiliul Județean Constanța. Profit de această întâlnire și urez un an mai bun și constănțenilor, cărora le mai doresc ca, de la anul, să aibă un alt primar”, a declarat Christian Gigi Chiru. Referindu-se la realizările din acest an, Chiru a precizat că se declară mulțumit deoarece s-au încheiat alegerile în toate organizațiile constănțene, 500 de liberali au venit la PDL, iar doi primari ai USL și-au anunțat intenția ca, la anul, să candideze pentru PDL. Și deputatul PDL Maria Stavrositu s-a declarat mulțumită de cum se încheie anul 2011. „Acest an ne-a permis să ne așezăm, să ne organizăm pe plan local. Eu consider că toți parlamentarii și-au făcut datoria. Personal, sunt foarte mulțumită că am reușit să-mi țin promisiunile făcute vizavi de învățământul constănțean, unde s-au făcut și se vor face investiții majore. Pe viitor, am în vedere domeniul sănătății, unde doresc să mă implic. Mai mult, revenind la învățământ, doresc ca în Constanța să fie animată viața studențească, unde ar trebui înființată o Casă de Cultură a studenților”, a spus Maria Stavrositu. Prezent la întâlnire, deputatul Constantin Chirilă a avut, ca de obicei, un mesaj scurt și cuprinzător. „Cred că se putea face mai mult dacă și economia ne permitea. Măsurile au fost atât de dure cu costuri politice pe care le vom recupera greu, însă fără aceste măsuri ne-ar fi fost mult mai greu. Pentru organizația constănțeană, îmi doresc ca, anul viitor, să-și atingă obiectivele, respectiv, câștigarea Primăriei și a Consiliului Județean Constanța, dar și a cât mai multor primării în județ”, a declarat Constantin Chirilă. La rândul lui, deputatul Colegiu-lui 5, Zanfir Iorguș, a ținut să subscrie la cele spuse de colegii lui și a vorbit mai mult despre situația din sudul litoralului, de la Mangalia. „Anul 2011 a fost un an relativ bun pentru sudul litoralului, unde Guver-nul a investit. În 2012, se va investi în învățământul și în bisericile din Mangalia. Din păcate, pe plan local, orașul Mangalia și-a pierdut liniștea, însă sper, ca de la anul, aceasta să revină”, a spus Zanfir Iorguș.