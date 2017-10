„Obiectivul meu este câştigarea referendumului“

1

rusine USL

azi la constanta mare miting mare cu participarea lui ponta,crin mazare umflatul ala de constantinescu toata mafia.Ca sa fie siguri de prezenta cat mai mare obliga toata primaria si tot DJP constanta care numai DJP(directia judeteana de paza )are vrea 800 angajati ii obliga mai bine zis forteaza sa vina la miting sub amenintarea ca daca nu sant prezenti sa-si scrie demisia asta le cere dl. JURCA lucian directorul DJP care este numit binenteles politic facan parte din staff-ul PSD .retraiesc momentele can pe timpul lui Ceausescu mergeam cu japca la 23 august. nu il simpatizez pe basescu dar caracatita psd-ista de la Constanta foloseste practici murdare