Oana Pellea O IRONIZEAZĂ DUR PE VIORICA DĂNCILĂ, folosind chiar discursul premierului

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița Oana Pellea a ironizat-o pe Viorica Dăncilă, după ce premierul a declarat vineri, într-un interviu, că este premierul României și nu acceptă să fie chemată de președintele Klaus Iohannnis ca la școală. Ironică, actrița reia o parte din fraza premierului și spune că nici ea nu poate accepta că Dăncilă este prim-ministru.Iată postarea Oanei Pellea, de pe pagina sa de Facebook:"Viorica are dreptate: ”Sunt prim-ministrul României și nu pot accepta acest lucru”. Adica nu poate accepta ca este prim-ministru. Nici eu. Perfect exprimat. Subscriu", a scris pe Oana Pellea, pe pagina sa."După cum știți, am fost plecată în Israel. Când m-am întors din Israel, am văzut declarațiile domnului președinte, am văzut modul în care domnul președinte dădea impresia că mă cheamă ca la școală, ca pe un elev care nu și-a făcut lecția și trebuie certat. Sunt prim-ministrul României și nu pot accepta acest lucru", a afirmat Viorica Dăncilă, vineri seară, la România Tv.