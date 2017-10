„Oamenii au încredere, ştiu ce am făcut şi ce pot face în continuare“

Nicolae Matei nu se teme de alegeri:

„Oamenii au încredere, știu ce am făcut și ce pot face în continuare“

Primarul localității Năvodari, Nicolae Matei, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că nu are nevoie de lansări și pomeni electorale, pentru că oamenii din oraș îi cunosc activitatea, exprimându-și susținerea pentru un nou mandat de fiecare dată când au ocazia. Referitor la vizita pe care le-a făcut-o locuitorilor din zona Peninsula, la începutul acestei săptă-mâni, primarul Nicolae Matei a declarat: „Sunt primar în funcție și cunosc problemele tuturor locui-torilor din oraș, inclusiv a celor din Peninsula. Am ieșit pentru că așa se procedează în campania electorală, însă cu acest prilej am discutat și despre probleme mai recente ale oamenilor de acolo. În mare parte, sunt mulțumiți de activitatea mea și își doresc să îl aibă pe Matei ca primar pentru încă cel puțin patru ani. De altfel, nici nu ar avea cum să fie nemulțumiți, pentru că investițiile făcute acolo sunt de 10 ori mai mari decât taxele și impozitele colectate. Dacă vă amintiți, au fost alocate 12 milioane de lei pentru asfaltări, s-au executat lucrări de reabilitare la școală, la biserică, a fost extinsă rețeaua de iluminat, cea de apă și canalizare. În plus, viziunea mea asupra ceea ce înseamnă modernizarea acestui cartier nu s-a încheiat aici. Am în plan și alte proiecte, iar unul dintre acestea vizează acordarea unor locuri de casă pentru tineri și pentru persoanele cu nevoi speciale”. Cu privire la inițiativele pe care le va demara la nivel de oraș, dacă va câștiga funcția de primar, Matei a declarat că investițiile se vor „armoniza cu sumele provenite de la Uniunea Europeană și de la Guvern”. „Știu de ce are nevoie orașul, cunosc foarte bine necesitățile oamenilor și modul în care acestea trebuie prioritizate. Mai departe trebuie doar să-mi repliez programul pe sumele care vor reveni Primăriei Năvodari”, a explicat Matei. Întrebat dacă va mai face o lansare „cu fast”, Matei a replicat: „Eu sunt lansat încă din anul 2000, nu am nevoie de lansări, plonjări și alte lucruri de genul acesta. Prefer să fiu în rândul oamenilor, să discut cu ei. Oricum, din ce am văzut, locuitorii orașului Năvodari au încredere în mine. Știu ce am făcut, le-am dovedit că sunt un bun gospodar și sunt conștienți că pot face lucruri mărețe în continuare. Nu o spun eu, o spun oamenii cu care am discutat și sondajele realizate în ultima perioadă”.