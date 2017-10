Oameni buni, ţara ne vrea proşti! Votaţi ca atare?

3

NE VREA , SAU SUNTEM CHIAR PROSTI ?

Sistemul parlamentar nu ofera si nu permite alegerea celor care sa corespunda cerintelor unui popor decat intr-o mica masura . Inteligenta politica a multimii nu este suficient de dezvoltata pentru ca ea sa gaseasca prin propriile ei puteri oameni capabili de care are nevoie . Buletinele de vot nu pot naste oameni politici sau de stat de mare valoare carora oricum , asa cum o dovedeste istoria , multimea le este ostila . Votul universal a desfiintat meritocratia si s-a ajuns in situatia in care mediocritatile parlamentare iau hotarari si decizii vitale pentru natiunune , de cele mau multe ori spre nenorocirea ei . Oricum, stim ca hotararile nu sunt ale parlamentarilor ci a liderilor de partid care n-au nevoie de oameni capabili ci de instrumente usor de manipulat , adica de " oameni de paie " Sau si mai rau , cand se ajunge in situatia ca Petre Tutea sa aiba dreptate . Cu ocazia alegerilor din 1990 Tutea spunea : " Ce inseamna acest 89% pentru niste golani care nu-s in stare sa coduca nicio gara ? ". Ne laudam ca avem parte de alegeri libere . Este amuzant dar si real modul in care scriitorul Braescu scria la vremea sa : " Alegeri libere ! Dar avem noi in viata un moment macar libera alegere ? .Venim pe lume la alegere ? Cate fete n-ar vrea sa fie baieti . Cati tineri buni de jandarmi s-au pomenit preoti , si cati jandarmi ar fi dorit sa fie stareti de manAstire ?Dar nevasta ? Se spune " aleasa inimii mele " . Femeia frumoasa n-o alegi se impune . Si care femeie e urata cand are zestre ? ".Romania a ajuns in situatia in care o mare parte dintre cetateni considera ca notiunile de parlamentar , alegator , democratie libertate , egalitate , etc sunt vorbe goale . Si este firesc .Ce constatam dupa alegeri ? Constatam ca fiecare partid care vine la putere darama si fărâma de lucru bun pe care l-a facut cel caruia ia luat locul . Normal ar fi ca alegerile sa aduca o anumita continuitate . Acest lucru nu este posibil in Romania deoarece partidele nu se considera adversare ci dusmane , fiecare urmarind sa-l distruga pe celalalt .Pana la urma trebuie sa dam dreptate celui care a spus ca politica nu poate fi mai buna decat suntem noi .Sunt destui cetateni care ar vota din toata inima oameni de valoare . Dar acestia chiar daca exista , evita sa se murdareasca in politica . si la urma urmei , de ce ar avea nevoie nevoie romanii de parlament , de partide si guverne ? Romanii au o veche deprindere de a astepta imbunatatirea traiului de la bunavointa Celui de sus , de la ploaie , aer , soare . Cand au probleme , romanii se duc la moastele sfintei Parascheva nu la parlament . Pentru ei democratia inca n-a venit .Fericirea poporului depinde tot de ploaie . Politicienii culeg insa roadele din politica si institutiile create de ei , atat pe timp de seceta cat si pe timp de inghet . Sau se imbogatesc din zootehnie : mulg vaca numita buget .