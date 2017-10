"O să vedeți că în cascadă, foarte multe instanțe vor pronunța hotărâri de achitare"

Fostul ministru al Justiției, deputatul PSD de Olt Florin Iordache, a declarat miercuri, într-o conferință de presă organizată la Slatina, că infracțiunea de abuz în serviciu trebuie să fie reglementată, susținând că în prezent "există un vid legislativ" și din acest motiv instanțele vor pronunța hotărâri de achitare.El a subliniat că OUG 13 nu-l viza pe președintele PSD, Liviu Dragnea, ci urmărea punerea în concordanță a legislației cu unele hotărâri ale Curții Constituționale a României (CCR)."Nu-l viza (OUG 13 — n.r.) pe dl. Dragnea pentru că oricum nu se aplica dumnealui (...). În același timp (infracțiunea de abuz în serviciu — n.r.) trebuie să o reglementăm cumva. Nu se face prin ordonanță, foarte bine, trebuie făcută în Parlament. Poate viitorul ministru al Justiției va iniția un alt demers. Dar repet, trebuie făcută (...). O să vedeți că în cascadă, foarte multe instanțe, datorită faptului că există vid legislativ, vor pronunța hotărâri de achitare. De fapt aici e problema. La acest moment e dezincriminat. Ori în ordonanță noi spuneam că se pedepsește de la șase luni la trei ani", a spus Iordache.Florin Iordache a menționat că respectiva OUG a fost votată în unanimitate de Guvern, iar dacă fostul ministru Florin Jianu afirmă că nu a citit ordonanța "e vina dumnealui că n-a citit sau n-a fost atent"."În Guvern a existat unanimitate. După ce eu am prezentat nu au existat discuții pe ordonanță. Repet, este decât punerea în concordanță, dar nimeni nu s-a uitat pe expunerea de motive, pentru că discutam acolo de cinci hotărâri ale CCR, de la abuz în serviciu până la alcoolemie. Și la fiecare în parte spuneam de ce am ajuns la soluția asta. Dar nimeni n-a citit asta (cu referire la protestatari — n.r.). (...) A, membrii Guvernului, cu unanimitate de voturi. Atunci când s-a discutat, nimeni nu a fost împotrivă (...). În ședințele de Guvern fiecare ministru primește o anumită documentație și fiecare, dacă are de făcut discuții, completări, observații, (...) au anumite puncte de vedere. (...) Dar acolo stenograma e publică. La intervenția prim-ministrului eu am prezentat ce noutăți vin, ce reglementează și nimeni din membrii Cabinetului nu a avut niciun comentariu. Se trezește acum domnul Jianu să-și aducă aminte că n-a citit. E vina dumnealui că n-a citit sau n-a fost atent", a explicat Iordache.Președintele PSD Olt, Paul Stănescu, prezent la conferința de presă alături de Iordache, a afirmat că în Parlament, conținutul OUG 13 va fi transpus în lege.Stănescu și Iordache au participat miercuri, la Slatina, la ședința Comitetului Executiv Județean al PSD Olt, în cadrul căruia s-au adoptat trei rezoluții, pentru susținerea lui Liviu Dragnea la conducerea partidului, a Cabinetului Grindeanu și pentru a participa la un miting al social-democraților la București, precum și o alta prin care solicită excluderea din partid a lui Mihai Chirica.