„O să rămân în istoria oraşului ca omul care a modernizat Năvodariul”

Primarul Nicolae Matei:

„O să rămân în istoria orașului ca omul care a modernizat Năvodariul”

Mii de năvodăreni au petrecut ziua de 1 Mai alături de primarul Nicolae Matei în cadrul unei sărbători câmpenești pe cinste. Mici, bere, fasole cu ciolan și multă muzică și voie bună au fost ingredientele perfecte pentru o sărbătoare de neuitat.Primăria și Consiliul Local Năvodari s-au pregătit temeinic pentru această zi, tabăra Delfinul fiind luată cu asalt de localnici. Atmosfera a fost întreținută de Axinte, fostul comediant de la Vacanța Mare.Atmosfera a fost una de reală sărbătoare câmpenească, grătarele sfârâind, muzica populară și horele făcând deliciul petrecăreților. În aplauzele năvodărenilor, pe scenă au urcat Matteo, Liviu Guță, Emilia Ghinescu, Nicu Albu, Mariana Stan, DJ Jungle și MC Marius. În deschiderea petrecerii, de atmosferă s-au ocupat formațiile locale Panoramik, Hai Noroc și AthosÎn uralele și scandările publicului, primarul Nicolae Matei a urcat pe scenă, mulțumind colegilor și consilierilor săi pentru exemplara organizare, dar și pentru sprijinul acordat în greaua perioadă cauzată de arestarea sa. „Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat șansa să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră. Suntem în Săptămâna Mare și trebuie să iertăm. Iubesc oamenii și nu urăsc oamenii, ci urăsc anumite fapte care m-au luat din mijlocul dumneavoastră. Dar, acum sunt din nou acasă, și vreau să mulțumesc marii familii care se cheamă Năvodari. Acesta a fost un test care a demonstrat că societatea civilă din Năvodari este cea mai unită. Vreau să mulțumesc viceprimarului Florin Chelaru și consilierilor locali PSD care nu au putut fi influențați de cei care au tras cu tunul în orașul Năvodari. Vă garantez că nu am făcut nici un fel de compromis ca să ies de la pușcărie. Vă asigur că Năvodariul rămâne orașul din România cu cele mai bune perspective de dezvoltare. Iar cei care mi-au vrut răul să se gândească încă o dată că eu am ajuns primar aici cu voia lui Dumnezeu și cu voia dvs. Promit că o să rămân în istoria orașului ca omul care a modernizat Năvodariul”, a declarat Nicolae Matei, în fața miilor de năvodăreni prezenți la serbarea câmpenească.Edilul a reamintit că în momentul de față, în Năvodari se află în derulare proiecte de investiții ce depășesc 10 milioane de euro, bani pe care Primăria a reușit să-i atragă din fonduri europene sau resurse proprii.De asemenea, Matei a reiterat faptul că Tabăra Delfinul va rămâne în patrimoniul orașului Năvodari și că, atât timp cât el va fi primar, aceasta nu va fi vândută. „Grupuri mari de interese vor să pună mâna pe tabăra de copii. Dacă eu și Consiliul Local nu ne-am fi opus, astăzi nu am fi fost aici. Mă voi lupta în continuare ca tabăra să rămână orașului Năvodari”, a încheiat primarul Nicolae Matei.Petrecerea a continuat apoi cu muzică, voie bună și cu numeroase momente de umor. Berea a curs gârlă, grătarele au sfârâit până târziu în noapte.