„O să pun accentul pe producţie, nu pe pachete cu pui şi ulei“

Harry Boiagian, candidat UNPR la Primăria Constanța:

„O să pun accentul pe producție, nu pe pachete cu pui și ulei“

Deși a fost anunțat de conducerea partidului ca principal can-didat la municipiu, UNPR-istul Harry Boiagian spune că acest aspect nu este 100% sigur. "Candidatura mea nu este o certitudine, în sensul că nu a fost încă validată. Am fost propus, iar eu mi-am dat acceptul. Totuși, trebuie să vedem ce se va decide după ședința Biroului Permanent Județean de marți (n.r. - mâine)", a explicat Boiagian. Acest aspect a fost confirmat și de liderul UNPR Constanța, Geor-ge Lipoveanu, care a menționat că toți candidații partidului vor fi lansați în mod oficial în cadrul unui eveniment ce se desfășura în data de 1 mai, la București."Candidatura domnului Harry Boiagian nu este bătută în cuie. Vom avea o ședință a BPJ în care vom decide acest aspect. Eu mi-aș dori să reprezinte partidul în această cursă electorală, pentru că este un tânăr, ambițios și foarte competent, având experiență în administrația locală. Este expert pe parte de arhitectură și urbanism și cred că ar putea face schimbări importante în Constanța", a menționat Lipoveanu.Referitor la pregătirea pe care o are în spate și care ar putea să ajute municipiul în eventualitatea în care ar câștiga scaunul de primar, Boiagian a explicat: "Am lucrat în administrația publică locală și, mai mult de atât, sunt expert pe partea de construcției și urbanism, puncte la care știu că actuala administrație nu a lucrat de o bucată bună decât vreme și unde aș putea să aduc schimbări importante".Deși afirmă că nu își dorește o campanie negativistă, cu răutăți și acuze, candidatul UNPR a punctat care ar fi sectoarele pe care administrația Mazăre le-a cam uitat și pe care ar vrea să intervină dacă va fi ales primar. "Pe partea de urbanism trebuie făcute schimbări majore. Restau-rarea Zonei Peninsulare nu mai poate fi amânată. Acesta este unul dintre aspectele pe care aș dori să cadă accentul activității mele dacă voi fi primar, nu pe construcția de mall-uri. Nu că nu ar fi și acestea necesare, dar avem destule deja. În al doilea rând, mi-aș dori ca municipiul nostru să se poată baza pe salariați, nu pe oameni asistați social. Ca acest aspect să devină o realitate, trebuie sprijinit domeniul industriei, trebuie create locuri de muncă și trebuie să dezobișnuim oamenii de a sta la cozi pentru pachete. Vom încerca să-i aducem în situația în care aceste pomeni să nu mai fie necesare", a declarat Boiagian.