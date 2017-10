O nouă demisie din PDL - Deputatul de Timiş Marius Dugulescu trece la PNL

O nouă demisie din PDL - Deputatul de Timiș Marius Dugulescu trece la PNL

Ştire online publicată Vineri, 20 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Deputatul de Timiș Marius Dugulescu demisionează din PDL și se înscrie în PNL, anunțul fiind făcut, astăzi, într-o conferință de presă susținută la sediul PNL Timiș, în prezența liderilor PNL Crin Antonescu, Dan Radu Rușanu și Sorin Frunzăverde.Anunțul a fost făcut de președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, care a spus că Marius Drăgulescu a decis să se alăture echipei liberale."Ne-am intersectat frecvent în diverse acțiuni de interes public pentru Timișoara. Nu am fost niciodată pe poziții adverse, ci pe poziții civilizate. Când am purtat discuții cu dânsul pe acest subiect, noi am fost deschiși", a declarat Robu."Am ajuns la concluzia că dreapta în România poate fi cladită doar în PNL, cu oameni care nu promovează afaceri în folosul lor. Am considerat întotdeauna că un politician trebuie să fie modest și să aiba responsabilitate, atât din partea oamenilor, cât și din partea lui Dumnezeu. Nu am interese personale, nu am afaceri, vreau să fac politică în continuare în interesul cetățeanului, atât timp cât oamenii vor dori, atât timp cât oamenii mă vor alege. Sunt mândru că sunt timișorean și cred că Timisoara are nevoie de un alt primar. Sunt aici să îl susțin pe Nicolae Robu pentru funcția de primar pentru că am văzut treaba bună pe care a facut-o la Politehnică și mi-aș dori ca Timisoara să se transforme la fel", a declarat Dugulescu.El a mai spus că are încredere în Crin Antonescu, în echipa PNL din Timiș și în Sorin Frunzaverde."Am ajuns la un capăt de drum și din cauza nemulțumirilor care s-au acumulat de-a lungul vremii și a deciziilor proaste prin care a fost condusă filiala Timiș a PDL", a adăugat Dugulescu.Marius Dugulescu, aflat la primul mandat de deputat, ales în colegiul 3 Timișoara, este membru PD din 2001, iar din 2008 făcea parte din Biroul Permanent Județean al PDL Timiș.Cu o zi în urmă, și-a anunțat demisia din PDL și trecerea la PNL și senatorul Mihaela Popa.