O luptă pentru Constanţa sau vânătoarea fantomei "Mazăre"?

Editorial

O luptă pentru Constanța sau vânătoarea fantomei "Mazăre"?

Ştire online publicată Luni, 03 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Încet, încet, valuri răzlețe de propagandă electorală încep să se spargă de porțile Primăriei Constanța. Se aud cum se apropie, se ridică și sfârșesc zdrobite în propria lor neputință de a răzbi dincolo. Destin crud de candidat sau pură speculă cu voturi și notorietate? Între cele două fețe îngălbenite ale eșecului s-au împărțit până acum candidații de duzină ai Constanței. Ce va urma în continuare?v v vUltimele confruntări electorale de la Constanța au fost ucise în fașă chiar de partidele care „doreau” să îl schimbe pe Mazăre din fruntea orașului. Am pus doreau în ghilimele deoarece definiția cuvântului nu se regăsea cu nimic în acțiunile și strategiile partidelor. Candidați insipizi și incolori, figuranți într-o piesă electorală cu un singur act. Mulți nici nu își doreau să fie primari. Simplul statut de candidat, sperau ei, ar fi trebuit să fie suficient pentru a fi luați în seamă la viitoarele împărțeli, învârteli sau trocuri cu voturi. Un candidat din vremuri trecute îmi povestea într-un moment de sinceritate că singurul lui scop era să fie băgat în seamă în partid, poate va prinde un loc de deputat pe liste.Lucrurile par a se fi mai schimbat acum, de când Mazăre a părăsit corabia pesedistă și scaunul de primar. Cel puțin asta ar fi optica armatelor de candidați, care împung deja cu lancea în ușa primarului interimar Decebal Făgădău, pe care l-au identificat, pe bună dreptate, drept favoritul la funcție din 2016. E clar că toți l-au luat de reper pe acesta și încep să-și clădească discursul pe neaoșele huiduieli. Însă, e clar că trebuie mai mult. Sintagme de genul „urmașul lui Mazăre”, „continuatorul regimului”, „omul lui Mazăre” a mai încercat un alt clasic în viață în campania de la prezidențiale, înlocuind doar obsesia pentru Mazăre cu cea pentru Băsescu. Și a cam dat rateu. Vi-l mai amintiți? Acum e la Miami, în cârje.Același pericol îi paște și pe viitorii candidați care ar putea fi tentați în campania de la anul să se agațe de lupta cu o fantomă, în detrimentul proiectelor și strategiilor pentru Constanța. În plus, oameni buni, dacă nu vă cunoaște nici administratorul de bloc sau vecinul de pe stradă, iar notorietatea nu trece de genunchiul broaștei, nu vă mai obosiți. Decât dacă vreți să fiți „iepurași” care, poate, la un moment dat, să încurce fuga cuiva cu ceva mai multe șanse, în favoarea altcuiva pentru ca serviciul să fie apoi bine și meritat răsplătit.Pe de altă parte, opoziția din Constanța este acum atât de fărâmițată încât arată ca o puierniță de candidați abia fătați sub balcoanele Primăriei. Unii mai buni, alții mai vocali, alții mai timizi, fiecare ciupind din șansele contracandidatului de lângă. Asta în timp ce Făgădău pare să alerge singur pe bucățica lui electorală. Asta ar fi o mare problemă pentru orice candidat, indiferent cât de bun și bine cotat ar fi. Poate că o confruntare în doi sau trei candidați maxim ar fi mult mai disputată decât o bătălie oarbă între hoarde de politicieni care se vor ataca între ei și sevor anula reciproc.