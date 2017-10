O delegaţie de 28 de persoane de la Primăria Năvodari îşi vizitează, timp de 11 zile, fraţii din Turcia

O delegație de 28 de persoane de la Primăria Năvodari își vizitează, timp de 11 zile, frații din Turcia

O delegație formată din 28 de reprezentanți ai administrației locale Năvodari se află, în această perioa-dă, într-o vizită în Turcia, la Gemlik. Timp de 11 zile, primarul Nico-lae Matei (PSD), viceprimarul Florin Chelaru (PNL), primarul comunei Corbu, Marian Gălbinașu (PNL), opt consilieri locali (n.r. - unul din partea PNL, unul din partea PD-L și șase din partea PSD), precum și alți angajați ai Primăriei Năvodari, participă la un schimb de experiență administrativă cu autoritățile locale din Gemlik. Nicolae Matei a declarat că astfel de schimburi de experiență sunt bune pentru ambele orașe, o delegație din Gemlik venind în vizită la Năvodari în luna iulie. Potrivit edilului, reprezentanții Năvodariului au vizitat și orașul Bursa și aveau incluse în program și alte deplasări în teritoriu, în celelalte localități din apropiere. Delegația năvodăreană a ajuns în Turcia pe 1 octombrie și ar trebui să se întoarcă duminică sau luni. Primarul Nicolae Matei a menționat că el trebuia să se întoarcă ieri la Năvodari cu avionul, însă a avut niște probleme de sănătate care l-au reținut la spitalul din Bursa, fiind astfel nevoit să își prelungească șederea. Matei a susținut că a trebuit să stea două ore sub anestezie, confruntându-se cu niște complicații. Așa cum a arătat edilul, în tot acest timp, atribuțiile sale au fost delegate secretarului Consiliului Local, Diana Pătru. În plus, Nicolae Matei a ținut să precizeze că are tot timpul laptopul și telefonul la el și poate fi contactat imediat dacă apar probleme la primărie. În privința cheltuielilor necesare deplasării, primarul a susținut că aleșii și-au plătit singuri transportul, în timp ce angajații și-au folosit diurnele care au fost stabilite strict pentru astfel de scopuri, prin Hotărâre de Guvern. Nicolae Matei a adăugat că serviciile de cazare sunt asigurate de gazde. Consilierii PD-L Stere Sponte și Tudorel Calapod au remarcat că există o Hotărâre a Consiliului Local Năvodari din 30 septembrie care aprobă deplasarea, fără a fi menționată suma totală alocată acestei acțiuni și fără a fi stabilită o listă a participanților. „Consiliul a aprobat această ho-tărâre în ședința din 30 septembrie, iar pe 1 octombrie ei au plecat imediat în Turcia. Consilierii PD-L s-au abținut la acest punct pentru că nu erau precizate cheltuielile de deplasare și lista participanților. Era obligația lor să ne informeze care este suma și cine sunt delegații”, a atras atenția Calapod.