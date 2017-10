O constănţeancă cere revocarea hotărârii de Consiliu Local privind deţinerea animalelor de companie

2

Va pun la dispozitie continutul plangerii

Asa cum a fost initiat si promovat acest act normativ, CAPITOLUL VI- denumit “Reglementari privind detinerea animalelor de companie pe raza municipiului Constanta”, respectiv: Art.15 pct. 1 care mentioneaza : “cresterea si detinerea animalelor de companie fara carnet de sanatate care sa evidentieze vaccinarile si deparazitarile la zi.” Art. 15 pct. 2 “ detinerea unui numar mai mare de doua animale de companie (caini, pisici) intr-un apartament si neasigurarea conditiilor, ingrijirilor si atentiei necesare, tinand cont de nevoile ecologice, in functie de specie si rasa” “ Art. 15 pct. 6 potrivit caruia: “detinerea animalului de companie in apartamente fara acordul scris si stampilat al Asociatiei de proprietari, adoptat cu majoritatea voturilor proprietarilor, in baza acordului expres al proprietarilor din apartamentele limitrofe (apartamentul superior, inferior si a celor invecinate de pe acelasi etaj al apartamentului de detinere al animalului de companie.) Art. 15 pct. 11: “detinerea de catre insotitorii animalelor de companie, pe timpul plimbarii acestora a actului de identitate al proprietarului si a carnetului de sanatate al animalului de companie.” Aspect prealabil Obiectul acestei hotarari a fost de a asigura gospodarirea, pastrarea curateniei, respectarea stricta a normelor de igiena si infrumusetare a municipiului. Critica art. 15 pct. 1 si pct. 2 a fost formulata intrucat: · detinerea animalelor nu este restrictionata prin lege, cu conditia respectarii normelor sanitar-veterinare si atunci de ce H.C.L. restrictioneaza ? este mai presus decat legea ?, · carnetul de sanatate, vaccinarile, sunt probleme ce exced cu mult peste “specializarea” votantilor intrucat ori se creeaza o dubla reglementare ori se depaseste competenta materiala. Avem in vedere Legea 205/2004 privind protectia animalelor, cu completarile si modificarile ulterioare (art. 8, alin. 2) conform caruia: “Conditiile de detinere, intretinere si adapostire a animalelor sunt stabilite prin Ordin al Presedintelui ANSVSA” ). Si atunci ? Critica art. 15. pct. 6, o fac intrucat : · legea 230/2007 privind asociatiile de proprietari (art. 52 – 54 sau art. 56) NU AUTORIZEAZA CONSILIILE LOCALE SA_-I COMPLETEZE PRIN HOTARARI, PREVEDERILE REFERITOARE LA OBLIGATIILE PROPRIETARILOR; · printre obligatiile proprietarilor, stabilite prin legea asociatiilor de proprietari (art. 19-20), NU figureaza si obligatia de a cere acordul scris al vecinilor (semnat si stampilat de presedintele asociatiei de proprietari) pentru a detine caini si pisici; · litigiile intre proprietari/coproprietari sau intre proprietari si asociatie, avand ca obiect proprietatea comuna se solutioneaza potrivit dreptului comun, in cazul in care legea nu dispune altfel si nu prin reglementari/sanctiuni instituite prin hotarari ale Consiliului Local. Prin dispozitiile sus citate art. 15 pct. 6 si art. 15 pct. 11, Consiliul Local Municipal Constanta, se abate de la “igiena”, “curatenie” “infrumusetare” introducand articole dupa cum se observa, ce exced atat competentei sale materiale de a emite astfel de acte, dar si de la scopul propus initial. Contest acest lucru intrucat: prin conditionarea de catre Consiliul Local al Municipiului Constanta a detinerii de animale de companie de catre o anumita categorie de persoane (locatarii unor blocuri de locuinte sau locatarii unor imobile cu curti si dependinte comune) de acordul scris al vecinilor s-a adaugat la lege, aceasta conditionare nefiind in acord cu spiritul si litera actelor normative de valoare superioara, interne si internationale care reglementeaza detinerea de animale de catre persoanele fizice si contravine flagrant insasi tehnicii legislative. Art. 6 alin. (1) din Legea 24/2000 privind tehnica legislativa retine: “Proiectul de act normativ trebuie sa instituie reguli necesare, suficiente si posibile care sa conduca la o cat mai mare stabilitate si eficienta legislativa. Solutiile pe care le cuprinde trebuie sa fie temeinic fundamentate, luandu-se in considerare interesul social, politica legislativa a statului roman si CERINTELE CORELARII CU ANSAMBLUL REGLEMENTARILOR INTERNE SI ALE ARMONIZARII LEGISLATIEI NATIONALE CU LEGISLATIA COMUNITARA si cu tratatele internationale la care Romania este parte”. Art. 80 din Legea 24/2000 privind tehnica legislativa, cu completarile si modificarile ulterioare, conform caruia “Actele normative ale autoritatilor administratiei publice locale se adopta ori se emit pentru reglementarea unor activitati de interes local, in limitele stabilite prin Constitutie si prin lege si numai in domeniile in care acestea au atributii legale”. Art. 81 alin. (1) si (2) din Legea 24/2000 privind tehnica legislativa conform carora ” (1) La elaborarea proiectelor de hotarari, ordine sau dispozitii se va avea in vedere caracterul lor de ACTE SUBORDONATE LEGII, hotararilor si ordonantelor Guvernului si a altor acte de nivel superior” si respectiv “ (2) Reglementarile cuprinse in hotararile consiliilor locale si ale consiliilor judetene, precum si cele cuprinse in ordinele prefectilor sau in dispozitiile primarilor NU POT CONTRAVENI CONSTITUTIEI ROMANIEI SI REGLEMENTARILOR DIN ACTELE NORMATIVE DE NIVEL SUPERIOR”. Art. 13 lit. “a” si “b” din Legea 24/2000 privind tehnica legislativa, cu completarile si modificarile ulterioare prevede: “a) proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelasi nivel, cu care se afla in conexiune”; “ b) proiectul de act normativ, intocmit pe baza unui act de nivel superior, nu poate depasi limitele competentei instituite prin acel act si nici nu poate contraveni principiilor si dispozitiilor acestuia”. Art. 16 alin. 1 din Legea 24/2000 privind tehnica legislative, stipuleaza expres ca: “in procesul de legiferare este interzisa instituirea acelorasi reglementari in mai multe articole sau aliniate din acelasi act normativ ori din doua sau mai multe acte normative”. In cazul Legii 205/2004 privind protectia animalelor, cu completarile si modificarile ulterioare, art. 8 alin. 2 prevede : “Conditiile de detinere, intretinere si adapostire a animalelor sunt stabilite prin Ordin al Presedintelui ANSVSA”. Acesta a si fost motivul reclamarii ilegalitatii acestor masuri initiate de primar, adaugarea la lege, masuri sustinute in sedinta din 31 iulie 2013 (PRIMUL CAP DE ACUZARE). Va rog sa observati ca nici o lege in vigoare nu cere acordul scris al vecinilor sau a altei persone, astfel conditionarea detinerii unui animal de vreun acord scris contravine legislatiei romane si europene in materie. Mai mult decat atat, daca locatarul nu primeste acordul atunci ori se vede fie in situatia de a eutanasia animalul ca sa fie “conform hotararii Consiliului Local”, numai ca o astfel de fapta este interzisa prin LEGEA NR. 9/11 IANUARIE 2008, care la art. 7^1 dispune: “ESTE INTERZISA EUTANASIEREA CAINILOR, A PISICILOR SI A ALTOR ANIMALE CU EXCEPTIA ANIMALELOR CU BOLI INCURABILE CONSTATATE DE CATRE MEDICUL VETERINAR”, fie, va apela la abandon, ceea ce este in contradictie totala cu dispozitiile aceluiasi act normative ( Legea 9/2008), care retine prin art. 6 alin (2) lit. “f” ca: fiind RAU TRATAMENT - ABANDONAREA UNUI ANIMAL A CARUI EXISTENTA DEPINDE DE INGRIJIREA OMULUI” . Mai mult decat atat, unele persoane au animale de companie ca urmare a unor recomandari terapeutice (medic ortoped, psihiatru, psiholog), ori “acordul” inseamna in fapt si o imixtiune in contra si peste terapeut. In acest context, se vede clar contradictia cu legislatia interna in vigoare privind protectia animalelor ( OUG NR. 55/2002, LEGEA NR. 205/2004, precum si LEGEA NR. 9/2008), ca de altfel si normele privind proprietatea, inclusiv si normele referitoare la tehnica legislativa Va reamintesc DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR ANIMALELOR promovata in mod solemn la Paris, 15 octombrie 1978, la sediul UNESCO, care stipuleaza in mod expres: art. 1 – “Orice forma de viata animala are dreptul la respect”; art. 5 “Orice animal dependent de om are dreptul la ingrijire”, nefacandu-se diferenta intre cainii fara sau cu stapan. Normele juridice referitoare la protectia animalelor stabilesc conditiile speciale pentru detinerea si cresterea animalelor de companie si NU Consiliul Local Municipal care isi depaseste prin aceasta competenta MATERIALA (vaccinarea, asigurarea adapostului, a hranei, a asistentei medicale de specialitate, precum si conditiile de miscare a animalului) – AL DOILEA CAPAT DE ACUZARE. Ca sa nu mai spun ca tot de “curatenie” tine si a merge cu animalul afara dar cu buletinul proprietarului, cu carnetul de sanatate pentru animal, cu alte cuvinte se exagereaza. Mentinerea actului administrativ atacat este FLAGRANT contra legii si de asemenea VATAMA si interesele noastre legitime si acest lucru se si poate constata nu numai prin aprecierea mea dar si a altor persoane terte, care au expus comentarii: de la” Andra ieri, ora 14:05 | voturi +5 : -2 . Este absolut normal sa-ti ti cainele in lesa, sa ii strangi nevoile, sa il vaccinezi, nu este normal insa sa il tii in lesa in casa, sa ceri voie asociatiei de propietari, sa nu fii lasat sa hranesti cainele blocului daca o faci intr-un mod civilizat, intr-un castron, intr-un singur loc. Cei din Constanta, cred ca puteti face o petitie sau sa va adresati primariei pentru adaptarea legii la normalitate”. Si daca despre acest comentariu se va spune ca are mai mult un caracter moral, sentimental, ce se intampla cand deja in Romania, ANULAREA ACESTOR HOTARARI DE CONSILIU LOCAL A DEVENIT DE ACUM JURISPRUDENTA, si ma refer la BRASOV, la SATU MARE este clar ca si instantele de judecata s-au pronuntat si au dat argumentarea juridica. In acest context imi pun intrebarea de ce nu sunt scoase aceste “initiative” ce sunt pe langa lege ? Avand in vedere obligatiile de legalitate care va incumba, va solicit sa dispuneti REVOCAREA PARTIALA a actului administrativ atacat RETINAND jurisprudenta, RETINAND POZITIA INSTANTELOR SUS CITATE. IN ATENTIA DOMNULUI PREFECT Mentionez faptul ca nu exista nici o persoana nominalizata de Primaria Constanta sau de Consiliul Local Municipal care sa aiba ca sarcina de serviciu urmarirea jurisprudentei (motivarile magistratilor) si sincronizarea propunerilor initiatorului Radu Stefan Mazare cu aceasta (jurisprudenta), astfel se explica acest proiect de act normativ care este o gafa monumentala. Nemultumirea oamenilor este fireasca si ea rezulta din INCALCAREA SUPREMATIEI LEGII,. Va rog ca atare sa luati masurile ce se impun, pentru lipsa de organizare la un nivel atat de inalt, emblematic, al Constantei. Solicit sa mi se comunice daca s-au luat masurile de anulare a acestor puncte. Depun anexat prezentei plangeri: 1. Convocatorul nr. 98205/24.07.2013; 2. Hotararea Consiliului Local Municipal Constanta (proiect); 3. Sentinta civila – sectia contencios administrativ – anulare hotarare adoptata de Consiliul Local – nr. 528/CA /10.12.2008 – dosar nr. 4233/2008, TRIBUNALUL SATU MARE; 4. Sentinta civila – sectia contencios administrativ – anulare hotarare adoptata de Consiliul Local nr. 3407/CA/ 28 mai 2012.TRIBUNALUL BRASOV; 5. Declaratia Universala a Drepturilor Animalelor, asa cum a fost proclamata la Paris in data de 15 octombrie 1978. Si acum sa-mi spuneti sunt sau nu "argumente juridice puternice" (motivarea este a magistratilor si "banuiesc" ca este ..mai mult decat...." legala")