"Nu vor fi probleme cu listele candidaţilor PMP"

Traian Băsescu:

"Nu vor fi probleme cu listele candidaților PMP"

Președintele Partidului Mișcarea Populară, Traian Băsescu, a declarat că membrii MP vor activa sub sigla și denumirea PMP (Parti-dul Mișcarea Populară) în urma deciziei Curții de Apel București, care a respins cererea de înregistrare în Registrul partidelor politice a Mișcării Populare (MP) și că, în atare condiții, nu vor exista probleme de depunere a listelor de candidați la alegerile locale.„Partidul Mișcarea Populară este înregistrat, are toate structurile funcționale, nu s-a desființat, în lipsa înființării Mișcării Populare. Pe structurile Partidului Mișcarea Populară am funcționat și până-n prezent, așa vom funcționa și în continuare. Nu avem niciun fel de probleme legate de depunerea listelor de candidați în toate localitățile țării pentru că sistemul de aprobare este la nivel local. Doar la Consiliul Național trebuie validate candidaturile la Primăria Capitalei. În rest, toate candidaturile sunt de competență județeană, municipală, nu avem impedimente din acest punct de vedere”, a declarat Traian Băsescu.El a explicat că membrii formațiunii pe care o conduce au adunat semnături pentru alegerile locale sub sigla Mișcării Populare, iar alții sub sigla Partidului Mișcarea Populară.„Unii au făcut-o sub denumirea Mișcarea Populară, alții sub denumirea PMP, Partidul Mișcarea Populară. Au fost mai inspirați cei care au făcut-o pe PMP, ceilalți trebuie să-și refacă listele. Este o bună campanie, cu atât mai mult cu cât, dincolo de mijloacele electronice, de televiziuni locale mizăm foarte mult pe o campanie de la om la om”, a declarat Băsescu.