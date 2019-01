Nu vom mai avea accidente rutiere pe trecerile de pietoni? PMP a găsit soluția!

Reprezentanții Partidului Mișcarea Populară (PMP) Constanța, consilierii locali Secil Givan Cantaragiu,Cătălin Papuc și Alexandru Zabara au depus, ieri, două proiecte de hotărâre pentrua fi supuse votului aleșilor locali din Constanța.Unul dintre acestea vizează creșterea nivelului iluminatului public din preajma trecerilor de pietoni pentru creșterea siguranței cetățenilor angajați în traversarea străzii, creșterea nivelului de siguranță a circulației rutiere și creșterea eficienței energetice prin utilizarea de senzori și panouri fotovoltaice pentru cel puțin 10% dintre trecerile de pietoni propuse.„Având în vedere numeroasele accidente rutiere produse la trecerile de pietoni pe raza municipiului Constanța, soldate cu victime, din cauza semnalizării deficitare și a iluminatului slab din aceste zone, propunem suprailuminarea trecerilor de pietoni prin montarea unor corpuri de iluminat cu LED deasupra acestora, asigurând o intensitate a luminii cu 50% mai mare decât iluminatul căii de rulare, prevăzute cu senzor de persoane. În momentul în care senzorul detectează o persoană în apropiere sau pe trecerea de pietoni, intensitatea luminii va fi sporită la 150%. Atunci când nu este nicio persoană care dorește să treacă strada, senzorul menține iluminatul la nivelul celui stradal”, se spune în proiectul de hotărâre.În plus, din document reiese că, pe fiecare parte a trecerilor de pietoni, se va monta câte un stâlp echipat cu aparat de iluminat cu distribuție asimetrică a fluxului luminos. Stâlpii se vor monta înaintea trecerii de pietoni din direcția de deplasare a traficului, iar aparatele de iluminat se vor orienta înspre pietonii aflați pe trecere, pentru obținerea unui contrast pozitiv între fundalul întunecat și pieton. În cazul în care situația din teren o va permite se pot utiliza stâlpii existenți.„Considerăm prioritare în implementarea acestei soluții toate trecerile de pietoni aflate pe arterele principale ale municipiului Constanța, cele aflate în apropierea instituțiilor de învățământ, instituțiilor publice precum și cele unde numărul accidentelor este mare”, se mai menționează în proiectul de hotărâre.Elena Buhaiev, cetățeande onoare post-mortemCel de-al doilea proiect depus de cei trei consilieri locali de la PMP vizează acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Constanța, post-mortem, fostei scrimere constănțene Elena Buhaiev, decedată anul trecut.„Elena Buhaiev a fost o scrimeră de valoare, multiplă campioană națională și medaliată cu bronz la Campionatul Mondial în proba de spadă. A fost antrenor de scrimă și a condus ca manager Clubul Școlar Sportiv nr.1, perioadă în care sportivii din cadrul acestui club au avut performanțe deosebite la disciplinele atletism și gimnastică, urcând pe podium de 1.127 de ori, dintre care de 383 de ori pe cea mai înaltă treaptă. În anul 1969, în cadrul echipei C.S. Farul, a câștigat Cupa Speranțelor, la București - echivalentul actualului campionat de tineret. În același an a promovat în lotul național de junioare cu care a câștigat Turneul Capitalelor, desfășurat la Moscova. A fost campioană națională de junioare în anul 1970, vice-campioană în 1971 și 1972, fiind premiată și la balcaniade cu o mulțime de medalii de bronz, argint și aur. A avut în palmares și trei medalii la Jocurile Mondiale Universitare, dintre care două de aur”, se menționează în proiectul de hotărâre.În plus, în anul 1975, Elena Buhaiev a făcut parte din echipa României care a obținut locul al treilea la Campionatul Mondial din Budapesta. Această medalie de bronz obținută împreună cu echipa a fost prima medalie obținută la un campionat mondial de un sportiv reprezentând județul Constanța. Doi ani mai târziu, a obținut o nouă medalie de bronz la mondialele de la Buenos Aires.În altă ordine de idei, Elena Buhaiev a fost inspector de educație fizică și sport la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, instituție unde a fost și inspector școlar general, director în Ministerul Educației și Cercetării, membru în Comisia Prezidențială pentru susținerea sportului românesc, membru în Comitetul Executiv al Federației Române de Scrimă, membru în Biroul executiv al Academiei Olimpice Române – Filiala Constanța, dar și coautor la numeroase lucrări stiințifice.Potrivit reprezentanților PMP, pe lângă acordarea titlului de cetățean de onoare post-mortem Elenei Buhaiev, Partidul Mișcarea Populară Constanța va face și demersurile necesare pentru atribuirea numelui Elena Buhaiev Clubului Școlar Sportiv nr. 1.