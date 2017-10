"Nu voi fi candidat la președinția PMP"

Președintele Traian Băsescu a declarat marți că nu va candida la congresul PMP pentru a deveni președintele formațiunii politice. Va fi un congres PMP după alegeri, dar nu cu mine candidat la funcția de președinte. Eu aș vrea să îi ajut. Am pornit acest proiect pentru că după atâția ani de strat în politică îți dai seama că nu te poate interesa leadership-ul unui partid, mă interesează în mod deosebit să ajut acest partid nou, PMP, să fie un alt fel de partid. Nevoia de schimbare a clasei politice este una care aproape ține de siguranța națională. Toate partidele, că se numesc PSD, PC, PNL, toate au făcut compromisuri uriașe, uneori cu mine în fruntea acestui compromis. Cred că, plecând de la premisa că politica este și o artă a compromisului, uneori avem nevoie de un partid nou, un alt fel de partid care să nu aibă agățate compromisurile urâte de genul aceluia pe care eu l-am făcut când am adus partidul lui Voiculescu la guvernare. Am știut că este o soluție imorală, mai ales că partidul lui candidase pe listele PSD, pe de altă parte am acoperit-o cu nevoia de a avea un Guvern majoritar în care să nu fie PSD. Așa a ajuns Tăriceanu prim ministru", a spus Băsescu la Adevărul Live.