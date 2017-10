„Nu voi clipi când va trebui să aplic legea în cazul construcţiilor ilegale“

1

UN INCEPUT PROMITATOR SPRE LAUDA PREFECTULUI PALAZ

Felicitari prefectului Claudiu Palaz pentru initiativa de a restabili LEGEA IN DOMENIUL AUTORIZARII CONSTRUCTIILOR, incalcata de PRIMARUL MAZARE prin repetate abuzuri, care au cauzat grave prejudicii proprietatilor invecinate. ASA STAU LUCRURILE SI IN CAZUL DISCOTECII CIREASA din STR. SIRETULUI NR. 76, care de 5 ani, functioneazaa FARA SA DETINA AUTORIZATIE si care A FOST EXTINSA PE VERTICALA PRIN CONSTRUIREA A INCA DOUA NIVELE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE. SPERAM ca D-l Prefect PALAZ va fi consecvent si va rezolva cat mai multe din situatiile privind constructiile ridicate fara respectarea legislatiei in vigoare, prin ARANJAMENTE abuzive, dispuse de CAMARILA DIN PRIMARIE, PATRONATA DE PRIMARUL MAZARE si prin care sunt afectate proprietatile adiacente.