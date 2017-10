"Nu voi candida în administraţia publică şi nu voi intra în politică"

Laura Codruța Kovesi:

"Nu voi candida în administrația publică și nu voi intra în politică"

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a spus că nu va intra în politică sau în administrația publică, ci va continua să rămână în sistemul judiciar, precizând că va anunța la finalul acestui mandat dacă va mai continua activitatea la conducerea DNA.„Am luat o decizie în ceea ce privește viitorul meu profesional și dacă doresc sau dacă nu doresc un mandat, dar această decizie nu vreau să o fac publică în acest moment. Ceea ce pot să confirm în acest moment este că nu voi candida la niciun fel de politică sau în administrația publică, voi rămâne în sistemul judiciar și, dacă doresc să-mi continui mandatul la Direcția Națională Anticorupție, am să anunț atunci când va expira acest mandat”, a declarat Laura Codruța Kovesi la un post de televiziune.Procurorul șef al DNA a precizat că este singura care va decide cu privire la cariera sa, dar nu va intra în politică.„Văd că sunt foarte multe speculații în spațiul public despre ceea ce voi face, despre ceea ce nu voi face. Vă asigur că sunt singura care decid acest lucru și ceea ce pot să vă asigur este că nu am să intru în politică și nu am să candidez nici pentru președinte și nici pentru altă funcție, ci am să-mi continui activitatea în sistemul judiciar”, a subliniat procurorul șef al DNA.